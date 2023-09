GRANDE VITÓRIA para quem está na lista do INSS; veja o que muda

Vitória no INSS – O calendário de pagamentos dos benefícios do INSS para setembro de 2023 acaba de ser anunciado pelo Ministério da Previdência Social, trazendo novidades que prometem afetar cerca de 37 milhões de aposentados e pensionistas brasileiros. Mas, o que realmente muda na vida desses beneficiários e como eles podem ter acesso às informações mais atualizadas sobre seus pagamentos?

O cronograma de pagamentos do INSS para setembro de 2023 foi apresentado pelo Ministério da Previdência Social. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Depósitos do INSS

O Ministério da Previdência Social divulgou que os depósitos serão iniciados na próxima semana e variarão de acordo com o valor dos benefícios recebidos. No intuito de organizar os pagamentos, a data específica em que cada beneficiário receberá será determinada pelo último número do cartão de benefício, sem considerar o dígito após o traço. Por exemplo, se o número final for “9”, essa será a referência para definir a data de pagamento.

As datas para quem recebe até um salário mínimo foram estabelecidas de forma específica. Beneficiários com números finais de 1 a 5 receberão entre os dias 25 e 29 de setembro, enquanto aqueles com números finais de 6 a 0 terão seus pagamentos efetuados entre 2 e 6 de outubro. Para os que recebem valores superiores a um salário mínimo, as datas também foram organizadas com base nos números finais do cartão de benefício, agrupando-os em pares: finais 1 e 6, 2 e 7, e assim por diante, com os pagamentos também programados para o intervalo de 2 a 6 de outubro.

Além do calendário de pagamentos, o Ministério da Previdência Social disponibiliza um serviço que permite aos beneficiários acessar o extrato do INSS. Para isso, eles podem utilizar tanto o aplicativo específico quanto o portal Meu INSS. Para acessar essas plataformas, é necessário fazer login através de uma conta Gov.br, que funciona como um passaporte digital para diversos serviços do governo federal. Nesses canais digitais, os usuários podem consultar informações importantes como valores a serem recebidos, agendar ou reagendar perícias médicas e acessar outros serviços relacionados à seguridade social.

Benefícios pagos pelo Instituto

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) administra uma ampla gama de benefícios, que vai muito além das aposentadorias por idade ou invalidez. Além dessas, há modalidades como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões por morte, salário-família, licença-maternidade, pecúlio e seguro-defeso, entre outras. Cada uma dessas categorias tem seus próprios critérios de elegibilidade e formas de cálculo, tornando o sistema previdenciário brasileiro um dos mais complexos e abrangentes do mundo.

A divulgação do cronograma de pagamentos para setembro é uma notícia aguardada ansiosamente por milhões de brasileiros que dependem desses valores para a manutenção de sua qualidade de vida. Ela também traz à tona a importância de estar bem informado e atualizado sobre os procedimentos e datas, uma vez que atrasos ou problemas no recebimento dos benefícios podem resultar em complicações financeiras para os dependentes desses recursos. Portanto, é crucial que os beneficiários estejam atentos às datas e utilizem as ferramentas disponíveis para garantir que seus direitos estejam sendo atendidos da melhor forma possível.

