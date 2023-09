Muitos não sabem, mas uma pontuação de crédito baixa, também chamado de score, pode influenciar e, muito, na hora de solicitar um empréstimo, um aumento no limite do cartão, ou até mesmo benefícios exclusivos em determinas instituições bancárias e de crédito. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que significa essa pontuação e como você pode aumentá-la resultando em vantagens diretas a você.

Score baixo? Veja como mudar sua pontuação na Serasa. | Foto: Reprodução / Freepik

Pontuação nas alturas

Estar por dentro do seu score de crédito é essencial para manter uma vida financeira equilibrada e saudável. A pontuação, como a do SPC e do Serasa, tem o poder de indicar se um consumidor é um bom pagador ou não. Sendo assim, é realmente importante conhecer todos os detalhes sobre o assunto. Continue lendo, a seguir, e entenda, de fato o que significa o score e como você pode aumentá-lo trazendo pontos positivos à seu favor.

Leia mais: Cartão de crédito do Will Bank: quais são as vantagens de pedir?

Entendendo o significado do score

O score é uma pontuação que varia de zero a 1.000 e é por meio dele que várias empresas credoras podem obter informações sobre o nível de confiança de um indivíduo. Essas informações são utilizadas para a concessão de empréstimos e outros tipos de linhas de crédito.

Como é feito o cálculo?

O cálculo do score é baseado em uma estatística que leva em consideração diversas informações disponíveis no histórico de crédito de uma pessoa. Os dados são obtidos de bancos, instituições financeiras, comércios, telefonia e outros.

Requisitos analisados pelo Serasa

O Serasa considera os seguintes critérios ao calcular a pontuação dos consumidores:

1. Compromisso com o crédito (responsável por 55% da pontuação): esse critério mostra o quanto o consumidor está determinado a cumprir com suas obrigações financeiras sem atrasos.

2. Registro de dívidas e pendências (responsável por 33% da pontuação): as pendências quitadas e as negativadas ficam registradas na pontuação do indivíduo.

3. Consulta ao CPF (responsável por 6% da pontuação): as consultas realizadas frequentemente pelas instituições financeiras e outras empresas ao CPF do consumidor afetam diretamente o seu score.

4. Evolução financeira (responsável por 6% da pontuação): neste caso, o tempo de relacionamento com o mercado de crédito e a participação em empresas também podem influenciar a pontuação.

3 dicas de ouro para aumentar seu score

Levando tudo isso em consideração, é importante adotar alguns hábitos para conseguir ter uma pontuação de crédito digna de respeito, facilitando a concessão de crédito sempre que necessário. Nesse sentido, o consumidor deve:

1. Planejar seus gastos: é essencial ter um planejamento financeiro para evitar gastos desnecessários e garantir que as contas sejam pagas em dia.

2. Pagar as contas dentro do prazo e evitar atrasos: pagar as contas em dia é essencial para manter uma boa pontuação de crédito. Atrasos nos pagamentos podem afetar negativamente o score.

3. Em caso de dificuldades financeiras, renegociar as dívidas o quanto antes: se você estiver enfrentando dificuldades para pagar suas dívidas, é importante entrar em contato com as instituições financeiras e negociar novas condições de pagamento. Isso ajudará a evitar a negativação do seu nome e a preservar sua pontuação de crédito.

Veja a mágica acontecer

Ao adotar esses comportamentos em sua vida financeira, é muito provável que seu score de crédito aumente, demonstrando às empresas que você é um consumidor responsável e confiável. Isso facilitará a obtenção de crédito sempre que necessário.

Leia também: Score baixo na Serasa permite financiar casa para quem fizer isso