Tem quem PAGA! Estas motos custam mais do que carro de luxo

Talvez você esteja acostumado a ver carros com preços que comprariam um apartamento à beira mar. No entanto, para quem ama a velocidade sobre duas rodas, o céu é o limite com o valor inacreditavelmente alto de certas motos, que se destacam pelo alto desempenho e itens de pura exclusividade e ostentação. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre três exemplos de motocicletas que disputam em par de igualdade com carros de luxo quando o assunto é preço.

Confira as 3 motos que podem valer tanto quanto, ou até mais que um carro de luxo. | Foto: Reprodução / Divulgação

Ostentação em duas rodas

As motocicletas representam uma escolha de transporte amplamente adotada por aqueles que buscam evitar o congestionamento e outras dificuldades enfrentadas pelos automóveis. Além disso, muitos acreditam que as motos são uma opção mais econômica.

No entanto, quando se trata de preço, essa percepção nem sempre se confirma, como veremos na lista de três motos com valor bem próximo dos mais luxuosos carros.

Motos no mesmo patamar de carros de luxo

No segmento das motocicletas, existem modelos projetados para atender a um grupo muito seleto de entusiastas da velocidade sobre duas rodas. Essas motos não são apenas objetos de paixão; elas também estão associadas a valores consideráveis, já que pertencem a linhas extremamente exclusivas.

A seguir, apresentamos três motocicletas cujos preços ultrapassam até mesmo os dos carros de luxo que custam mais de R$ 300 mil.

1. Honda GL 1800 Gold Wing Tour DCT

A versão touring da Honda, a marca mais popular de motocicletas no Brasil, é sinônimo de sofisticação técnica, conforto e desempenho dinâmico excepcional. A edição de 2024 da Gold Wing é equipada com um motor de seis cilindros e uma avançada transmissão DCT de sete velocidades. Esse modelo chega ao mercado com um preço sugerido de R$ 304.450, tornando-o uma opção tão cara quanto alguns carros de luxo.

2. BMW K 1600

Outra motocicleta que se destaca por seu preço é a BMW K 1600, com um valor de R$ 306.500, fazendo dela uma das motos mais caras disponíveis no país. Esta motocicleta está disponível nas versões GTL e Bagger e passou recentemente por uma atualização significativa em sua linha. Seu motor de seis cilindros produz impressionantes 160 cv de potência e 17,8 kg/fm de torque.

3. Ducati Panigale V4 SP

Quando se trata de exclusividade extrema, a Ducati Panigale V4 SP é uma das primeiras a ser mencionada. Esta motocicleta literalmente exclusiva chegou ao mercado brasileiro no ano passado com um preço que supera meio milhão de reais para cada uma das apenas duas unidades disponíveis. Mais precisamente, a motocicleta mais cara do país custou R$ 550 mil para os sortudos proprietários. O modelo superesportivo pesa 173 kg e é equipado com um motor de 1.103 cm³ que gera impressionantes 215,5 cv de potência e 12,6 kgm de torque a 9.500 rpm.

