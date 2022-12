LUXOS para comprar com a Mega-Sena de R$ 115 MILHÕES

É hoje, quarta-feira, dia 07 de dezembro de 2022 em que a Mega-Sena pode pagar o maior prêmio de todos os tempos, que está no valor de R$ 115 milhões, para a pessoa que conseguir acertar sozinha os seis números da loteria através do sorteio. É importante ressaltar que quando o ganhador recebe o prêmio, já vem descontado o Imposto de Renda, então todo o valor que pegar em mãos já vem limpo.

Mas você já parou para pensar o que fazer com tudo isso de dinheiro? Com certeza já passou vários planos em sua cabeça do que fazer com o dinheiro, mas para te ajudar, resolvemos fazer esse texto e te mostrar algumas opções luxuosas que dá para fazer com essa grana toda!

Segue a nossa dica do que fazer com R$ 115 milhões da Mega-Sena

Jatinho particular

Com certeza você já deve ter brincado “ai se eu tivesse um jatinho particular”, esse é um sonho de luxo para muitas pessoas, afinal, você vai ter um avião todo para você, decorar e usar na forma que desejar e quando quiser, isso sim é maravilhoso. E temos uma opção boa para você. Fabricado aqui em nosso país, o Embraer Legacy 500 está no valor hoje em dia de R$ 105 milhões, e esse modelo é um dos mais usados pelas celebridades.

O Embraer Legacy tem capacidade para 12 pessoas, 20 metros ao todo e a velocidade máxima de 881 km/h.

Viagem de um mês em um iate

Com esse bolão da Mega-Sena você tem opção de viajar durante 1 mês em um iate que tem até hospital, já imaginou? Que férias, em! O iate Flying Fox pode te proporcionar isso tudo e um pouco mais, ele foi fabricado pela empresa Lürssenque e possui 137 m de comprimento. A piscina desse iate é um dos destaques é maior que várias piscinas em casa de famosos, é de 400 m².

O melhor da viagem é que esse iate tem uma estação para pequenos submarinos, hospital com câmera hiperbárica, heliponto, também possui equipamentos de alta tecnologia e qualidade que ajuda aumentar o oxigênio no sangue, que no caso é utilizado para acidentes de mergulho e intoxicações respiratórias. É preciso ter 54 pessoas para ter esse passeio no mar. Todo esse luxo de passeio custa R$ 20 milhões por semana.

Veja também: Novo valor do gás de cozinha REVELADO; preço pode subir de novo?

Que tal morar em uma mansão no Canadá?

Se caso fosse o ganhador da Mega-Sena, já imaginou morar em um dos lugares mais bonitos do Canadá? Conhecido como Lago Shuswap, localizado no centro sul da Colúmbia Britânica, possui também mini praias e áreas para pescar. Além disso, tem uma mansão à venda na beira do lago por R$ 115 milhões, na verdade são duas casas, uma é de 964 m² e outra de 370m², ao todo são 11 quartos e 14 banheiros.

Veja também: Receba até 20 mil euros para ESTUDAR na Europa; veja como