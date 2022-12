Receba até 20 mil euros para ESTUDAR na Europa; veja como

Você é uma daquelas pessoas que sonham em ter experiências concretas com outros países e culturas? Pois essa oportunidade pode ser para você que deseja alargar os horizontes!

Universidade da Inglaterra abriu vagas para participar de um processo seletivo que pode te conceder até 26 mil euros para estudar na Europa, o que resulta em mais de 142 mil reais por contemplado.

Sendo assim, as bolsas ofertadas são tanto para quem quer ingressar na faculdade de graduação, como para quem já está indo para a pós e quer cursar mestrado. Dito isso, já pensou em ter no seu currículo uma formação da Europa?

Veja todas as informações que você precisa saber sobre as vagas e o processo seletivo e saiba como dar prosseguimento à sua inscrição.

Inglaterra: por que você deve querer estudar lá?

Seja qual país for, estudar fora é motivo de muita alegria. Isso porque a experiência adquirida com o contato com novas culturas, línguas e costumes conta muito.

Dessa forma, a Inglaterra é um dos países mais conhecidos por sua história e tradição. Nesse sentido, destacam-se pontos famosos como: reinado da rainha Elizabeth, educação e polimento dos ingleses, paixão pelo futebol, pubs, bandas famosas (afinal, foi lá que nasceu os Beatles), e muito mais.

Além de tudo isso, há também as universidades de excelência que oferecem formações únicas e de extrema qualidade. Já pensou ter uma destas instituições no seu currículo? Isso com certeza te destacará no mercado e vai fazer das suas qualificações, as mais atrativas.

Por isso, ter a oportunidade de estudar na Inglaterra serve como uma experiência completa e muito rica, ainda mais com as possibilidades de receber bolsas de custo de mais de 142 mil reais.

Como participar do programa de bolsas e ir estudar na Inglaterra?

Vez ou outra, universidades da Europa estão lançando editais para estudantes não-europeus irem estudar com bolsa em suas universidades. Essa medida contribui para o intercâmbio de saberes, conhecimentos e habilidades e ajuda muito na formação de alunos estrangeiros.

Nesse sentido, a Universidade de Bristol, aquela que formou o inventor do avião e brasileiro Santos Dumont, está disponibilizando bolsas de graduação e de mestrados para alunos de outros países. Sendo assim, estudantes do Brasil estão convidados a participarem.

O programa Think Big Scholarships oferece bolsas que variam de 5 mil euros à 20 mil euros por ano de estudo a depender do nível. Para participar, as inscrições ficam abertas até o dia 27 de fevereiro para os alunos de Ensino Médio que querem entrar na graduação e até 24 de abril para os alunos já formados que querem entrar no mestrado.

Dessa forma, antes de se candidatar no programa, é necessário que você já tenha se matriculado na Universidade. Para isso, acesse o site oficial da instituição (https://www.bristol.ac.uk/).

Feito isto, agora você já pode se inscrever para o programa de bolsas, ainda pelo site da Universidade de Bristol (bristol.ac.uk/international/fees-finance/scholarships/application-guidance/). Sendo assim, veja as informações pela página e saiba como aplicar a sua inscrição.

