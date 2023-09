Como os gerânios podem florir rapidinho em casa

Não são poucas as pessoas que simplesmente amam utilizar plantas que tenham flores, de modo a manter a casa decorada com o auxílio da natureza. E, dentro desse contexto, os gerânios costumam receber grande destaque, por conta de sua beleza.

Porém, nem todo mundo sabe cuidar dessa planta corretamente, de modo fazer com que ela possa florir com mais facilidade, embora os cuidados em relação a ela não tenham nenhuma complexidade. Assim sendo, em algumas casas é simplesmente uma tarefa muito difícil ver um gerânio que tenha flores.

Esta realidade, porém, está prestes a mudar por meio do conteúdo a seguir, uma vez que nele estão todas as dicas que devem ser seguidas para obter o crescimento esperado em relação a esta planta tão bela.

Desta forma, ela poderá crescer em diferentes épocas do ano, exalando o aroma único de suas pétalas e decorando o ambiente com sua beleza.

Quem tem interesse nos assuntos voltados para jardinagem, portanto, precisa ler tudo até o final.

O jeito certo de cuidar dos gerânios de modo que eles floresçam sempre

Especificamente no que diz respeito aos gerânios, existem 4 cuidados muito específicos que devem ser adotados, para que eles possam florescer com máxima beleza.

E, o melhor: nenhum deles exige grandes esforços ou toma muito tempo da rotina, permitindo que, com apenas um pouco de dedicação, qualquer pessoa consiga ter em sua casa as mais belas flores desta planta tão única.

E os cuidados em questão são:

Os cuidados em relação à exposição ao sol

Os gerânios, embora muitas pessoas não saibam, são plantas tropicais e, portanto, apreciam a luz solar direta.

Logo, quanto mais ficarem expostas ao sol, mais terão um bom desempenho no que diz respeito ao processo de floração. Mantê-los dentro de casa, portanto, não é uma boa ideia.

Os cuidados em relação à rega

Outro ponto que merece atenção, em relação a esta planta, é a rega: ela precisa ser feita da forma certa.

Inclusive, no verão e na primavera a dica é regar os gerânios em dias alternados. Já no inverno e no outono, a rega pode acontecer semanalmente.

Os cuidados em relação aos nutrientes

Esta planta precisa dos fertilizantes certos para dar flores, sendo recomendado o uso de um fertilizante orgânico, a ser usado mensalmente ou quinzenalmente, se já estiver na chamada época dos botões.

Lembrando que o substrato precisa ter um sistema de drenagem adequado, a fim de evitar que as raízes fiquem encharcadas.

Os cuidados em relação às pragas

Por fim, para ter gerânios floridos, é preciso combater as pragas que costumam afetar essa planta, a exemplo das lesmas, dos pulgões, das moscas e dos caracóis.

Toda planta precisa ser devidamente cuidada

Vale frisar, de qualquer forma, que os gerânios são apenas um exemplo dentro do contexto das plantas que precisam receber cuidados muito específicos, a fim de que possam ser apreciadas com suas mais belas flores.

Aliás: mesmo aquelas plantas que não dão flores precisam receber a atenção adequada, de acordo com sua espécie, para que possam viver belas por muito mais tempo.

