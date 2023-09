Este é o ingrediente de cozinha que ACABA com o frizz do cabelo

Para as pessoas mais preocupadas com a imagem pessoal, existem diversas coisas que podem tirar o sono, e uma delas definitivamente é o frizz do cabelo. Afinal, ele passa a impressão de que algo não está certo, mesmo que se use as melhores roupas e passe a melhor maquiagem, por exemplo.

Mas, para quem encara isso como um grande problema, eis uma ótima notícia: a solução existe, e pode ser muito mais simples do que se imagina. Inclusive, ela tem como base o uso de um ingrediente presente na cozinha de inúmeras casas, conforme será explicado por meio da leitura a seguir.

O “problema” do frizz do cabelo pode ser resolvido com o ingrediente certo | Imagem: nakaridore / freepik.com

O que faz com que o frizz do cabelo apareça

Embora seja muito indesejável, o frizz do cabelo pode aparecer com uma frequência consideravelmente grande, mais especificamente durante o verão. Porém, nos ambientes e nas épocas nas quais a umidade é abundante ele também pode surgir. Ou seja: se trata de algo muito comum, principalmente para as mulheres.

Porém, felizmente é possível utilizar um ingrediente de cozinha muito simples que ajuda no tratamento deste problema: o óleo de coco.

Este ingrediente, apreciado por ser natural, é encontrado com facilidade na cozinha de inúmeras casas e, também, nas prateleiras dos supermercados. No que diz respeito especificamente aos cabelos, ele tem a função de nutrir profundamente e hidratar, sendo uma opção excelente a ser usada para combater o frizz e, também, para melhorar o aspecto dos fios como um todo.

E, no próximo tópico, é possível aprender como, exatamente, ele deve ser usado para essa finalidade tão específica.

Veja também: Votou sem querer na enquete do Instagram? Aprenda como apagar seu voto

Dizendo adeus ao frizz do cabelo utilizando o óleo de coco

Antes de mais nada, é imprescindível saber se o óleo de coco guardado no armário da cozinha é o correto para esse uso. Afinal, é preciso usar um produto que seja orgânico e virgem, preferencialmente sem fragrâncias artificiais e sem aditivos.

Isso é importante pelo fato de que somente um óleo com essas características consegue ser benéfico para o cabelo, uma vez que ainda tem suas propriedades naturais.

Uma vez tendo se certificado a esse respeito, será hora de seguir os passos abaixo:

1. Lavar o cabelo normalmente, de forma que ele esteja úmido e limpo antes da aplicação do produto;

2. Esfregar um pouco de óleo de coco entre as mãos para aquecê-lo e, depois, aplicá-lo de maneira uniforme nos fios, dando atenção especial às áreas nas quais há frizz do cabelo, como as pontas;

3. Pentear os fios com um pente que tenha dentes largos, para que o óleo seja mais distribuído entre eles;

4. Colocar uma touca de banho ou enrolar o cabelo em uma toalha, de modo que ele fique descansando por 35 minutos;

5. Depois do tempo recomendado, será hora de lavar os fios e usar um condicionador como de costume, para que a oleosidade seja removida, dando lugar à limpeza e à maciez.

Qualquer pessoa que tenha frizz no cabelo e fizer o processo acima perceberá uma melhora quase que instantânea.

Veja também: O seu corpo fala: gosto ruim na boca quer dizer o seguinte