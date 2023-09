Robôs chegam a Bahia para montar carros elétricos

A fábrica de carros elétricos conhecida por sua “tecnologia de ponta e alto grau de automação”, conforme declarado pela empresa liderada por Wang Chuanfu, deve ser inaugurada no início de outubro, com a presença do CEO da marca, muitas vezes chamado de “Elon Musk chinês”. A seguir, saiba mais detalhes sobre o que se pode esperar da implementação da montadora chinesa em terras brasileiras.

Processo de pintura com uso de robôs em fábrica de marca automotiva chinesa. | Foto: Reprodução

Fábrica robótica a caminho do Brasil

A visita de um jornalista do Uol à fábrica de carros elétricos da BYD em Changzhou, na China, foi uma experiência intrigante. Segundo o repórter, a visita teve um propósito claro. Entender como será a unidade semelhante em Camaçari, Bahia.

A fábrica é conhecida por sua "tecnologia de ponta e alto grau de automação", conforme declarado pela empresa liderada por Wang Chuanfu, muitas vezes chamado de "Elon Musk chinês". Chuanfu, aliás, está programado para visitar o Brasil no início de outubro para inaugurar a primeira fábrica da BYD nas Américas.

Um tour pelo complexo robotizado

Segundo o repórter, durante o passeio, foi preciso usar capacetes e cobrir as câmeras dos celulares com adesivos, visando respeitar a confidencialidade da visita, o que incluiu a proibição de fotografar ou filmar qualquer coisa.

O tour começou na área de produção, onde os materiais brutos destinados à carroceria estavam prontos para serem montados. Surpreendentemente, a soldagem era silenciosa, e a fábrica estava impecavelmente limpa. O som predominante era o movimento preciso de um exército de robôs, que se encarregavam de unir as partes do veículo. Havia poucos trabalhadores humanos visíveis, e, segundo o jornalista, apenas três soldadores encarregados de tarefas que ainda não podiam ser executadas com perfeição pelos robôs, foram vistos.

Fábrica da Bahia seguirá modelo chinês

A fábrica, que servirá de modelo para uma unidade semelhante em Camaçari, Bahia, é conhecida por sua "tecnologia de ponta e alto grau de automação", conforme declarado pela empresa liderada por Wang Chuanfu, muitas vezes chamado de "Elon Musk chinês". Chuanfu está programado para visitar o Brasil no início de outubro para inaugurar a primeira fábrica da BYD nas Américas.

Os robôs são uma presença constante na fábrica, com a empresa utilizando pelo menos 450 robôs industriais em seu processo de fabricação de carros. A maioria desses robôs é fornecida por empresas japonesas, como a Fanuc e a alemã Kuka, além de modelos da ABB.

Trabalho humano ainda é necessário

Os trabalhadores humanos, cerca de 12 mil em todas as fábricas da BYD, concentram-se na montagem dos detalhes interiores, como a instalação de painéis e estofados, além de garantir a qualidade por meio de testes rigorosos, incluindo a verificação das luzes e do sistema de carregamento dos veículos.

Embora empilhadeiras operadas por humanos estejam sempre em movimento pela fábrica, especialmente para tarefas meticulosas como a montagem de painéis, a entrega de materiais até as bancadas dos trabalhadores era totalmente automatizada por robôs.

Fabricação em quatro horas

Em uma breve parada em frente a um deles, foi observado como seguiam trilhas no chão e eram capazes de detectar e evitar obstáculos sem causar danos. Segundo a BYD, o processo de fabricação completo de um veículo leva apenas 4 horas, o que significa que um carro sai da linha de montagem a cada minuto, em média.

Investimento de R$ 3 bilhões no Brasil

A BYD tem planos ambiciosos para o Brasil, com investimentos planejados de R$ 3 bilhões para a implementação de três fábricas na Bahia:

Fábrica de carros elétricos e híbridos, cuja pedra fundamental será lançada no início de outubro. Fábrica de chassis de caminhões elétricos. Fábrica de processamento de lítio e ferro fosfato, que não produzirá baterias, mas tratará a matéria-prima para exportação para a China.

A fábrica de veículos terá uma capacidade anual de produção de até 150 mil veículos, com potencial de expansão conforme a demanda. A empresa “irmã” chinesa é capaz de produzir 250 mil carros por ano. Nesta primeira fase, os modelos escolhidos são o elétrico Dolphin e o SUV híbrido Song, com as primeiras unidades previstas para estar prontas entre o final de 2024 e o início de 2025.

O ‘Elon Musk’ chinês

Wang Chuanfu, frequentemente chamado de “Elon Musk chinês”, liderou a transformação da BYD, que antes fabricava baterias para eletrônicos, em uma empresa focada em tecnologia verde. Além das baterias para diversas aplicações, eles produzem painéis solares e uma ampla gama de veículos elétricos, desde carros de passeio até ônibus para transporte público. A empresa tem um objetivo ambicioso de reduzir a temperatura global em 1ºC, diminuindo as emissões de gases poluentes por meio de seus produtos.

No mercado de veículos elétricos, a BYD já superou a Tesla de Elon Musk em volume de vendas, com mais de 5 milhões de carros produzidos, enquanto a Tesla atingiu a marca de 4 milhões. Embora a Tesla seja conhecida por seus avançados sistemas de direção autônoma, os carros da BYD também possuem recursos de automação parcial. Vale ressaltar que a própria Tesla utiliza baterias produzidas pela BYD em alguns de seus veículos.

*Com informações do Uol.