Dica de OURO: veja o que falar nas redes sociais depois de ser demitido

Com exceção de alguns casos, ninguém gostaria de ser demitido da empresa em que trabalha, uma vez que isso acarreta em diversos tipos de coisas. É preciso praticamente recomeçar do zero em outra empresa e, ainda, comunicar o ocorrido com as pessoas próximas.

Muitas pessoas, na verdade, preferem manter esse tipo de informação como uma espécie de segredo, preservando a vida pessoal que, neste momento, se mescla com a vida profissional. Porém, mais cedo ou mais tarde pode ser necessário fazer o anúncio, até mesmo para o indivíduo utilizá-lo como forma de avisar o mundo de que está em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho.

Ser demitido costuma ser algo negativo, mas é possível tirar proveito da situação | Imagem: pressfoto / freepik.com

O uso das redes sociais por quem acabou de ser demitido

As redes sociais, a exemplo do Twitter e do LinkedIn, não raramente costumam ser utilizadas para que o anúncio da demissão seja feito. Porém, a forma como a pessoa que acabou de ser demitida escolhe passar a mensagem impacta de forma significativa as próximas oportunidades que poderá ter.

Nesta hora, portanto, é válido seguir estas dicas:

Não fazer nenhuma postagem de imediato

É muito importante que quem acabou de ser demitido reserve um tempo para processar sua nova realidade e as emoções ligadas a ela, como explica a especialista em carreiras Aneri Desai.

Inclusive, quem está sentindo algo ruim a respeito deve, no máximo, se abrir com pessoas bem próximas, ao invés de mostrar raiva online.

Utilizar uma abordagem que seja suave

Quem ainda está refletindo sobre o próximo passo a ser dado deve fazer o anúncio de forma mais suave, deixando claro que a demissão ocorreu, mas que a próxima etapa ainda não foi definida.

Trata-se de uma abordagem útil principalmente quando se é demitido em uma empresa cujas demissões estão acontecendo em massa. Afinal, as mensagens dos colegas e dos amigos não param de chegar, nestes casos.

Manter a mensagem bem concisa

Independentemente de quanto tempo o colaborador tenha ficado na empresa antes de ser demitido, a vontade de postar sobre as experiências vividas é tentadora.

Porém, é muito importante escrever (ou falar) de forma direta e concisa. A ideia é apostar no “menos é mais”, como indica o coaching de carreira Marlo Lyons.

Destacar conquistas e expressar gratidão

Mostrar gratidão é válido, mas esse não deve ser o foco da postagem: as próprias conquistas do colaborador também devem ser exaltadas.

E, quando surgir a certeza de que está na hora de seguir novos caminhos profissionais, isso também deverá ficar muito específico na postagem.

Ampliar o alcance

A ideia é que a postagem seja vista pelo maior número possível de pessoas, principalmente se for a hora de encontrar um novo emprego. E, nesse caso, vale a pena apostar nas hashtags que têm tudo a ver com o assunto, como a famosa #opentowork, amplamente usada no LinkedIn.

As postagens devem ter coerência em todas as plataformas usadas

Por fim, ao decidir falar de sua demissão nas redes sociais, o profissional deve prezar para que a mensagem seja consistente e coesa em todas essas redes.

Elas devem mostrar aspirações profissionais e metas, por exemplo.

