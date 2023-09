Viaje quase sem gastar nestes 6 destinos brasileiros

Viajar é uma oportunidade de conhecer novas culturas, aprender um idioma novo, criar novos laços afetivos e, é claro, também aproveitar um tempo para descansar e fugir um pouco da realidade cotidiana.

Só que existe um problema que impede muita gente de viajar: os gastos financeiros com passagem, hospedagem, alimentação, etc.

Mas, e se você puder viajar gastando menos do que imagina? Existem 6 destinos aqui no Brasil nos quais isso é possível. Conheça aqui!

Conheça 6 lugares no Brasil sem gastar muito. (Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Bateu aquela vontade de viajar e conhecer lugares novos, mas está com pouca grana para gastar? Sabia que existem 6 destinos aqui no Brasil que, talvez você ainda não conheça, para visitar? E o melhor, sem precisar gastar muito. Veja aqui quais são pra já ir se planejando.

Chapada Diamantina

Se você é daqueles que adora uma paisagem natural, com muito verde e águas cristalinas, com certeza vai adorar conhecer a Chapada Diamantina.

Localizada no Estado da Bahia, região nordeste do país, a Chapada é o local ideal pra quem está em busca de passeios por montanhas, cânions e grutas. Como possui várias opções mais acessíveis de hospedagem e alimentação, você poderá aproveitar diversas trilhas e cachoeiras sem gastar muito.

João Pessoa

João Pessoa é a capital do Estado da Paraíba, também no nordeste. É um prato cheio pra quem curte praia e passeios históricos. Será uma ótima oportunidade para conhecer o passado colonial da cidade e ainda desfrutar de praias encantadoras, como a praia de Tambaú e a do Jacaré, por exemplo.

Se você aprecia destinos culturais e paisagens bonitas, não vai se arrepender de ir pra lá.

Diamantina

Minas Gerais é rica em história e cultura e esse destino localizado no Estado não fica de fora. Quem gosta de visitar arquiteturas coloniais, como ruas de pedra, igrejas barrocas e uma paisagem retrô, com certeza vai se apaixonar por Diamantina.

Além de aprender sobre a história local, você também poderá aproveitar as cachoeiras e trilhas da região, como também suas festas tradicionais.

Maceió

Maceió é rico em praias com águas cristalinas e areias brancas. Você também pode aproveitar para conhecer os recifes de coral com passeios de jangada. As Praia da Pajuçara e a Praia do Francês são ótimas opções de lazer para relaxar.

E você pode curtir a capital alagoana sem comprometer suas finanças, pois tem muitas opções baratas para comer e se hospedar.

Foz do Iguaçu

Além de ser um lugar lindo para visitar, Foz do Iguaçu oferece passeios acessíveis como o Parque das Aves e a Usina Hidrelétrica de Itaipu.

Tem muitas opções de transporte público e de hospedagem econômica para que você não deixe de conhecer essa que é umas das 7 maravilhas do mundo por falta de grana.

Itacaré

Mais um destino no nordeste do Brasil que oferece opções de praias paradisíacas, trilhas e esportes aquáticos para aqueles que buscam paisagens naturais e destinos aventureiros. Itacaré também possui uma vida noturna agitada se esse for o seu objetivo. E, claro, sem ter que gastar mais do que pode.

É bastante comum as pessoas procurarem destinos fora do país para visitar. Não existe nenhum problema nisso, mas é bom também explorar locais diferentes do nosso próprio país. O Brasil é um país muito grande, com uma riqueza de cultura, paisagens bonitas e diferentes, dialetos, tribos, etc, que muitos brasileiros não conhecem. Que tal, então, desbravar lugares novos dentro de seu próprio país? Além de serem destinos mais acessíveis financeiramente e geograficamente, você pode se surpreender com a grandiosidade do Brasil e com as diferenças entre regiões.

Agora que você já conhece algumas opções de viagem por aqui, só falta decidir o destino e arrumar as malas. Boa viagem!

