Benefício de R$ 10 MIL para reformar a casa; quem pode receber no Cadastro Único

Se você está precisando de fazer uma reforma urgente na sua casa, mas no momento não tem condições, foi compartilhado que no Cadastro Único eles oferecem essa oportunidade. É isso mesmo que você leu, continue lendo para saber mais sobre o assunto.

Atualmente no Brasil existem dois tipos de programas sociais para as famílias que são consideradas de baixa renda para que possam ter a oportunidade de reformar a casa. Tem o Cartão Reforma do Governo Federal e o programa de Reformas Municipais que também é oferecido pelas prefeituras nas cidades.

Informações sobre esses dois programas sociais

Cartão Reforma do Governo Federal: É uma iniciativa que incentiva a melhoria habitacional oferecendo auxílio financeiro para aquisição de materiais

Programa de Reformas Municipais: É uma ação que está disponível em algumas cidades brasileiras, e possibilita a reforma residencial através de leis municipais

Cartão Reforma

O cartão Reforma foi criado através da Lei nº 13.439 com o intuito de proporcionar boas condições de habitação para as famílias que são incluídas na categoria baixa renda, o programa disponibiliza um valor para esses beneficiários conseguirem comprar alguns materiais de construção, já as ferramentas, mão de obras fica por conta do beneficiário.

Programa de Reformas das Prefeituras Municipais

Como informado acima, é um, ação que é sustentada totalmente por legislações municipais, é bem semelhante ao Cartão Reforma de forma geral em seu propósito, a diferença se dá na mão de obra que também é subsidiada pelo próprio município e isso torna a reforma totalmente gratuita.

No cadastro único quem pode receber R$ 10 mil para reformar a casa?

Confira abaixo alguns requisitos para ter o direito de receber até R$ 10 mil do CadÚnico para reformar a casa:

Estar Inscrito no CadÚnico: A família precisa estar registrada no Cadastro Único há pelo menos 24 meses

Renda Familiar: O benefício é destinado a famílias com renda mensal de até três salários-mínimos

Possuir Imóvel Próprio: A família deve ter um imóvel próprio e esse imóvel precisa ser o único da família

Natureza da Moradia: O imóvel não pode ser um imóvel cedido, ou seja, alugado

Situação Legal do Imóvel: O imóvel precisa estar em área regularizada, não pode estar em áreas de risco

Qual o valor liberado pelo CadÚnico?

Os beneficiários que forem selecionados para essas iniciativas podem receber entre R$ 1 mil até R$ 10 mil, além disso o valor vai levar em consideração critérios específicos como renda familiar.

Dinâmica das Reformas

Lembrando que esses recursos são direcionados para os materiais quanto para a assistência técnica, ou seja, eles podem contemplar:

obras de saneamento básico

construção de cômodos adicionais

renovação de telhados

sistemas elétricos

