Misturinha caseira de 3 ingredientes afasta mosquitos e baratas da casa

Verão chegando, país tropical, isso lembra algo para você. Se você pensou em calor escaldante, mas principalmente em mosquitos, acertou em cheio. Mas nem tudo é motivo para desespero, já que temos uma receita caseira com apenas três ingredientes que vai acabar com os insetos voadores, assim como com as baratas que também invadem a sua casa na estação mais quente do ano. Confira como fazer, logo abaixo.

Conheça o repelente natural que te ajudará no combate aos mosquitos e outros insetos que invadem a sua casa durante o verão. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Repelente para as pragas do verão

Quando pensamos em um país de clima tropical com oo Brasil, é inevitável lembrar do forte calor na maior parte do ano. Com o verão batendo à porta, muitos abrem um sorriso ao lembrarem de férias e muita praia e sol.

No entanto, essa época considerada a mais quente do país, também traz visitantes não muito bem-vindos, como os mosquitos, baratas, entre outros insetos que entram pelas janelas e qualquer fresta disponível, seja para fugir do calor, seja para se infiltrarem em ambientes úmidos e escuros.

Mas nem tudo é motivo para desespero, já que temos uma receita caseira com ingredientes comuns em qualquer casa, que vai acabar com os insetos voadores, e repelir até mesmo aranhas e escorpiões. Confira a receita milagrosa, logo abaixo.

Aprenda a fazer o repelente contra mosquitos

Para afastar os mosquitos, você pode criar um repelente caseiro, para o qual você precisará dos seguintes itens:

15 cravos-da-Índia

2 colheres de sopa de café moído

1 vela branca

Instruções para preparo

Comece cortando a vela ao meio e reserve a parte do pavio. Essa parte será usada para criar uma espécie de incenso repelente. Disponha os grãos de café em um pires e coloque alguns cravos no centro, deixando cerca de três cravos na extremidade do pavio da vela. Acenda o pavio da vela e observe os diversos aromas que emergem junto à fumaça, afugentando variados tipos de insetos. Certifique-se de colocar a vela em um local monitorado, a fim de evitar riscos de incêndio. Também é possível usar um recipiente apropriado para a queima de velas.

A ação do cravo e café contra insetos

A cafeína possui uma riqueza em eugenol, um composto que as baratas evitam devido ao seu aroma amargo, assemelhando-se a venenos. Em contrapartida, o cravo-da-Índia, mesmo quando colocado próximo a frestas ou lixo, ajuda a prevenir a infestação de formigas e mosquitos.

Essas medidas simples, baseadas em ingredientes naturais, minimizam significativamente a presença de espécies portadoras de consideráveis riscos à saúde, como doenças transmitidas por mosquitos. Além disso, essa combinação orgânica também tem eficácia contra aracnídeos, como aranhas e escorpiões, devido à presença de compostos que interferem em seus sistemas venenosos.

