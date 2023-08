Quase 30% dos clientes do Bradesco receberão GRANDE PRESENTE e não sabem

O banco Bradesco tem buscado acompanhar os avanços impressionantes da tecnologia e com isso, usar seus benefícios para melhorar o atendimento e a oferta de serviços para seus clientes espalhados pelos quatro cantos do país. Saiba em detalhes, logo abaixo, o que a instituição financeira acaba de anunciar como novidade para seus correntistas.

Clientes do Bradesco agora têm a capacidade de realizar transferências via Pix utilizando o aplicativo WhatsApp, graças à assistente digital Bia, impulsionada pela inteligência artificial. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Você conhece a Bia?

O Bradesco deu um passo inovador ao anunciar que aproximadamente 30% dos seus clientes agora têm a capacidade de realizar transferências via Pix utilizando o aplicativo WhatsApp, graças à assistente digital Bia, impulsionada pela inteligência artificial. O objetivo é disponibilizar esse serviço para todos os usuários até o final deste ano.

Entenda como funciona a assistente turbinada por IA

A assistente digital Bia, uma criação do Bradesco em parceria com a IBM, foi lançada em 2015 e representa a primeira adaptação da inteligência artificial conversacional Watson Assistant para o idioma português. Esta inovação permite ao cliente transferir dinheiro por meio do Pix com facilidade, contando com a segurança e a eficiência da IA.

Limitações das operações por questões de segurança

O superintendente de inteligência e dados do banco, Rafael Cavalcanti, esclarece que as transações via WhatsApp estão atualmente limitadas a um valor de R$ 300 como medida de segurança. Para usar o serviço, o cliente deve ativar a ferramenta e selecionar previamente um contato registrado no aplicativo.

Cavalcanti ressalta que a própria inteligência artificial da Bia é capaz de identificar transações suspeitas para contatos recém-registrados, contribuindo assim para a prevenção de fraudes. Essa afirmação foi uma resposta a um cliente que manifestou preocupações no site ReclameAqui, mencionando que o Pix pelo WhatsApp não exige senha.

Como contestar operações feitas no app?

No caso de transferências equivocadas ou destinadas a contatos errados, o usuário tem a opção de contestar a operação diretamente pelo aplicativo. Importante destacar que o WhatsApp atua apenas como intermediário para se comunicar com a assistente de IA do Bradesco, não tendo responsabilidade sobre as transações em si.

Evolução da IA no Bradesco e Desafios de Segurança

Rafael Cavalcanti compartilha que a inteligência artificial não se limita ao serviço de transferências. A tecnologia também está sendo aplicada em outras áreas, como atendimento ao cliente, processos internos, resumo de informações e até mesmo cibersegurança. No entanto, ele também menciona que o banco está ciente dos riscos de mensagens maliciosas direcionadas à Bia, buscando constantemente proteção contra abordagens fraudulentas.

Com o desenvolvimento de soluções como transferências via Pix pelo WhatsApp, o Bradesco se destaca por trazer inovação tecnológica em conjunto com medidas de segurança robustas, impulsionadas pela inteligência artificial, para atender às necessidades dos seus clientes de forma eficaz e confiável.

