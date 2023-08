Incrível, mas REAL! Como ter até 14 empréstimo do Nubank ao mesmo tempo

Diversas instituições financeiras oferecem empréstimos a fim de auxiliar seus clientes em um momento de aperto financeiro. Eles estão disponíveis em diversas modalidades e para os usuários do Nubank isso não é diferente.

Mas é possível ganhar mais de um empréstimo ao mesmo tempo? Como fazer isso? Saiba mais sobre quais opções estão disponíveis e as demais informações a seguir.

Veja como conseguir 14 empréstimos do Nubank | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como pedir empréstimos ao mesmo tempo pelo Nubank?

A instituição financeira conta com quatro tipos de empréstimo em seu rol de serviços. São eles o Empréstimo Pessoal, o Empréstimo com garantia de dinheiro guardado, de garantia com Tesouro Direto e o NuConsignado, destinado a servidores públicos federais.

Ademais, cada modalidade possui um número de contratos ativos que os clientes podem fechar. Com a exceção dos empréstimos de dinheiro guardado e Tesouro Direto como garantia, o Empréstimo Pessoal pode ter até 3 contratos, enquanto o NuConsignado pode ter até 9 (a depender da margem disponível).

Os clientes podem ganhar mais de um empréstimo simultaneamente por diversos motivos. Seja para realizar uma viagem ou para fazer um curso, o Nubank oferece essa condição aos seus clientes, uma vez que o dinheiro contratado anteriormente não foi o suficiente para suprir as despesas.

Como contratar esses serviços?

Todas as modalidades de empréstimo estão disponíveis no aplicativo do Nubank (disponível nas plataformas Android e IOS). Para isso, basta acessar a tela inicial e selecionar a opção de “Empréstimo”.

No caso do Pessoal, é preciso fazer uma simulação, escolher um motivo, dizer a quantia necessária, a data de vencimento e o número de parcelas.

Para as opções de garantia, toda a explicação está disponível no aplicativo. Ela aparece antes do momento da simulação. Já o NuConsignado, a opção está disponível na aba “Empréstimos e Consignado” e é preciso selecionar o perfil do consignado.

O que é o nubank?

O Nubank é uma startup que nasceu em terras tupiniquins e atua no setor financeiro. A fintech ficou muito conhecida no mercado por oferecer o seu cartão de crédito totalmente livre de tarifas e anuidade. O controle dos gastos é inovador, feito por um aplicativo prático e de fácil manuseio.

Uma função muito interessante é o alerta de compras. Sempre que o cartão é utilizado, o aplicativo emite em questão de segundos um alerta no celular informando o valor e o estabelecimento em que a compra foi realizada. Caso o cliente não reconheça a compra e suspeite que o cartão tenha sido clonado, o processo de bloqueio é feito diretamente no aplicativo do Nubank, sem a necessidade de fazer nenhuma ligação.

Outro diferencial da startup é atendimento impecável prestado pelos colaboradores da startup, totalmente focado na satisfação do cliente. Esse e outros tantos pontos positivos que levaram o roxinho a fazer tanto sucesso e dar o próximo passo: criar uma conta digital e livre de tarifas.

Como funciona a NuConta?

Com a criação da NuConta, o Nubank entrou com tudo no mundo das contas digitais. A conta é totalmente gratuita e permite o uso de diversos serviços e funcionalidades sem nenhuma cobrança de tarifa de manutenção ou que fica escondida nas entrelinhas.

Como o Nubank ainda não é um banco – atualmente está enquadrada como “Instituição de Pagamento” –, a NuConta é considerada uma “Conta de Pagamento” e não conta corrente. Por esse motivo, alguns serviços ainda não estão disponíveis na versão atual.

