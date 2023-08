Ferramenta pouco conhecida do Nubank garante benefícios; confira

Quando se trata dos bancos digitais que estão em funcionamento no Brasil atualmente, é impossível não falar do Nubank que, por sinal, é um dos mais lembrados pelos brasileiros, dentro dessa temática. Ele segue tendo uma base de clientes cada vez maior e, entre todas as vantagens que oferecem (e que fazem com que ele seja tão atrativo), está a imensa facilidade relacionada aos serviços de crédito, entre outros benefícios atrelados às duas contas.

Esta famosa fintech também está sempre pensando em tornar a experiência de uso de seus recursos cada vez melhor e, por isso, recentemente lançou uma novidade que tem como objetivo tornar a visualização de dados dentro do aplicativo muito mais simples. Esta nova função veio para que cada pessoa consiga visualizar seus limites mais rapidamente, por exemplo.

Trata-se de algo que ainda não está disponível para toda a base de clientes, sendo liberado de forma gradual, mas já está dando o que falar. E, de qualquer forma, espera-se que, no decorrer das próximas semanas, todas as pessoas que possuem conta no Nubank consigam ter acesso ao novo recurso.

Mais detalhes podem ser conferidos no decorrer da leitura dos próximos tópicos.

A nova ferramenta do Nubank já começou a ser liberada | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A nova seção lançada pelo Nubank para o seu aplicativo

Por meio da nova funcionalidade, os usuários do famoso aplicativo do Nubank passarão a ter acesso a uma sessão completamente nova, que ganhou o nome oficial de “Meus Limites”.

Dentro dela, será possível checar quais são as linhas de crédito que se encontram liberadas, o que permitirá que o indivíduo tenha um controle muito maior e muito mais facilitado a respeito de suas finanças.

Vale adiantar, por sinal, que esta seção recém-anunciada possui um layout que se assemelha ao layout do “Ajuste de Limite”.

A partir dela torna-se possível que o próprio cliente faça alterações nos valores de sua linha de crédito, sempre que se julgar que isso seja necessário. Porém, existe uma imensa diferença em relação à nova funcionalidade, que diz respeito à chance de ver todos os tipos de limites que foram ofertados, sendo que cada tipo é apresentado na tela de forma muito detalhada.

Com esta tela totalmente nova, a facilidade de ver os detalhes de cada opção de crédito que for oferecida pelo Nubank será imensa, sendo que nesse contexto entra o limite adicional relacionado aos boletos e, ainda, para o Pix no crédito.

Além disso, os clientes conseguirão verificar o limite extra dentro do NuPay, além do cartão que conta com a função de construção de limite.

Segundo a própria fintech, o intuito desta nova seção é oferecer mais transparência e facilidade na gestão das finanças, sem que seja preciso sair do aplicativo para isso.

A gestão pessoal das finanças, porém, deve se expandir para fora do app

Embora possam contar com mais um recurso que torna a administração das finanças mais descomplicada, é importante que os clientes do Nubank, assim como os de outros bancos, adotem atitudes que, no “off-line”, também ajudam na administração do dinheiro.

Isso inclui, por exemplo, fazer um uso inteligente do cartão de crédito, e jamais gastar mais do que ganha todos os meses.

