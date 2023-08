Barriga estufada? Veja quais alimentos deve evitar

A sensação de estar com a barriga estufada é comum para muitas pessoas e, embora muitas delas não saibam, não raramente esse tipo de incômodo é gerado por gases. E esses gases, por sua vez, ocorrem quando algum alimento fermenta dentro do intestino ou não é digerido corretamente.

Esta, por sinal, é uma explicação dada por Zuleica Barrio Bortoli, gastroenterologista que também explica, que, oficialmente, esta condição é chamada de meteorismo, ou de distensão abdominal.

Geralmente, esta sensação de barriga estufada tem ligação também com a intolerância à frutose, à lactose ou outra substância.

Assim sendo, aprender sobre os alimentos que podem levar à distensão e buscar evitá-los é uma ótima forma de começar a ter uma rotina mais confortável, com um sistema digestivo que funciona perfeitamente.

Diversos alimentos são responsáveis pela barriga estufada | Imagem: kalhh / pixabay.com

Os alimentos que podem causar a barriga estufada

Com base no que foi dito acima, abaixo os alimentos que tendem a fermentar e ser pouco absorvidos, bem como as opções que não deixam a barriga estufar:

Algumas frutas

Maçã, cereja, manga, amora e abacate são exemplos de frutas que costumam ser mal absorvidas e acabam fermentando, levando não só à formação de gases, mas também à distensão abdominal e à diarreia.

O indicado é consumir frutas que tenham menos carboidratos, como mamão papaia, melão, uva e abacaxi.

Alguns legumes

Beterraba, aspargo, milho, chicória e quiabo, entre outros legumes, preferencialmente não devem estar na dieta de quem quer ter o intestino sempre funcionando bem.

Já o consumo de outros legumes tão saborosos quanto os citados acima, como berinjela, couve, pimentão, pepino e abobrinha, é liberado.

Sementes e grãos

Quem sofre com esse estufamento da barriga ainda deve evitar soja, feijão, cuscuz e cevada, por exemplo.

As opções mais inteligentes, nesse caso, são os pães, as massas e as farinhas (tudo sem glúten), além do tofu, da tapioca, do arroz e de algumas sementes, como as de chia e as de gergelim. Mas, claro: nesta categoria existem muitos outros alimentos que podem ser consumidos sem problemas.

Alimentos lácteos

A coalhada, o pudim, o iogurte e o cream cheese, entre outros, são alimentos deliciosos, mas que podem deixar a barriga de muitas pessoas estufadas.

Quem não abre mão dos alimentos à base de leite, portanto, deve fazer o consumo moderado de alguns deles, mais especificamente o chantilly, o leite sem lactose e a manteiga. Já alguns queijos, como o cheddar, o suíço e o muçarela, podem ser consumidos sem peso na consciência.

Nozes e castanhas

Quem tem distensão abdominal precisa deixar de comer pistache e castanha de caju. É indicado, ainda, comer avelãs e amêndoas moderadamente.

Por outro lado, a macadâmia, o pinhão, o amendoim e as nozes podem continuar fazendo parte das refeições normalmente.

Adoçantes, enlatados e condimentos

Os condimentos à base de maionese, cebola, trigo e xilitol, entre outros, devem ser evitados, enquanto que a canela e o vinagre balsâmico, assim como a pimenta, devem ser consumidos com cautela.

O “sinal verde” para esta categoria é dado para o suco de limão, para os óleos, para o vinagre de vinho branco e diversos outros itens que dão mais sabor aos pratos, como o alecrim, o hortelã, as folhas de louro e o tomilho.

Veja também: Vai fazer cirurgia nas pernas? Este paciente escreveu “sim” e “não” nas dele

A opinião médica sempre é importante

Por fim, a dica mais importante que pode ser dada, nos casos de barriga estufada, é consultar um bom gastroenterologista, assim como um bom nutricionista, para obter um diagnóstico e seguir o tratamento correto.

Tratamento este que, certamente, exigirá o corte de alguns dos alimentos aqui mencionados.

Veja também: Estudo revela que treinar todo dia não é o ideal; entenda