4ª LUZ do semáforo: quando e por que ela pode ser instalada?

Imagine estar dirigindo tranquilamente pelas vias da sua cidade, quando subitamente algo fora do comum chama a sua atenção: um sinal luminoso com uma quarta luz brilhante de uma tonalidade completamente desconhecida! A Universidade Estadual da Carolina do Norte está efetivamente realizando experimentações para avaliar a viabilidade de semáforos incorporando quatro cores: verde, amarelo, vermelho e agora, branco.

As três primeiras cores mantêm seus significados tradicionais, enquanto a coloração branca direciona os motoristas a “seguirem os veículos autônomos à frente”, a fim de minimizar atrasos no fluxo do trânsito. A situação parece um pouco enigmática? Vamos desvendar essa novidade para você.

Porque sinal branco?

A origem disso está nos carros elétricos autônomos, também conhecidos como veículos sem intervenção humana. Eles são essencialmente computadores em movimento capazes de sincronizar suas ações. Com o intuito de eliminar a necessidade de semáforos convencionais, cada veículo autônomo “conversa” com os outros ao seu redor, permitindo que todos passem por cruzamentos de maneira fluida.

A luz branca é destinada a veículos dirigidos por seres humanos, indicando que os automóveis autônomos no entroncamento estão coordenando seus movimentos para otimizar o fluxo do tráfego. Assim, a orientação para os motoristas é seguir esses veículos a fim de economizar tempo. Mas como seria executado esse sistema?

Os automóveis autônomos estabeleceriam comunicação uns com os outros e também com os sinais luminosos nos cruzamentos, dentro de um certo alcance. Isso viabilizaria uma coordenação mais eficiente e inteligente do fluxo de tráfego, otimizando o movimento dos veículos em estradas congestionadas e sugerindo velocidades ideais.

Para qualquer motorista humano que esteja seguindo o veículo à frente na área, a instrução fornecida pela luz branca seria simples: PARE se ela se apagar; CONTINUE se permanecer acesa. Quando o número de veículos autônomos em um cruzamento cair abaixo de um limite pré-estabelecido, os semáforos retornarão ao padrão convencional de cores vermelha, amarela e verde.

Vantagens da quarta cor

Menos engarrafamentos: os testes realizados mostraram que o quarto semáforo permitiria coordenar o fluxo de trânsito de forma mais eficiente, tornando o trânsito mais tranquilo. Isso ocorre porque o quarto semáforo permitiria que os veículos se movessem em um ritmo mais constante, sem ter que parar e começar a andar constantemente. Isso reduziria o congestionamento e o tempo de viagem.

Economia de combustível: as simulações também mostraram que, ao reduzir os tempos de viagem e os engarrafamentos, bem como as trocas de marcha, cada carro consumiria menos combustível. Isso ocorre porque os veículos gastariam menos energia para se mover quando estivessem se movendo em um ritmo mais constante. Isso beneficiaria o meio ambiente ao diminuir a emissão de gases poluentes.

Segurança aprimorada: a comunicação entre veículos autônomos e semáforos pode melhorar a segurança nas estradas, reduzindo a probabilidade de acidentes e colisões, especialmente em cruzamentos e intersecções. Isso ocorre porque os veículos autônomos seriam capazes de se comunicar com os semáforos e receber instruções sobre quando parar, andar ou mudar de faixa. Isso evitaria que os veículos autônomos colidissem com outros veículos ou pedestres.

Em conclusão, o quarto semáforo tem o potencial de melhorar significativamente a eficiência do trânsito, a economia de combustível e a segurança.

