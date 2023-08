Testes de farmácia são confiáveis? Confira as diferenças

As mais de 90 mil farmácias em todo o país têm agora a autorização para realizar 47 tipos de exames de análises clínicas. Esses testes, que incluem desde a detecção da dengue até um “exame do coração check-up completo”, apresentam características distintas em relação aos exames laboratoriais. Mas afinal, esses testes são confiáveis? Saiba mais detalhes abaixo.

Testes de farmácia: como funcionam?

Em uma definição mais resumida, podemos dizer que os testes de farmácia são testes rápidos, realizados em dispositivos de plástico com resultados visuais, como os testes de Covid-19, ou em pequenos equipamentos que também fornecem o resultado instantaneamente. Além disso, são testes de triagem, onde o cliente obtém a primeira informação sobre uma determinada condição ou doença, e, caso o resultado seja positivo, é indicada uma atenção especial, com a possibilidade de confirmação por meio de um teste mais específico ou uma visita a um médico.

Esses exames utilizam amostras primárias, coletadas pelo farmacêutico, como uma gota de sangue, amostra de saliva ou fluidos nasais, que são processadas no local e não podem ser fracionadas, centrifugadas ou armazenadas.

As diferenças nos testes: Farmácia x Laboratório

Comparativamente, os exames de laboratório são mais complexos e abrangem um número consideravelmente maior de diagnósticos. Os resultados desses exames não são entregues instantaneamente, sendo necessária a espera pelo processamento em um laboratório especializado. Eles tem como objetivo confirmar ou detalhar condições de saúde e podem exigir uma maior quantidade de amostras, além de equipamentos mais complexos (e caros) para as análises.

Apesar das diferenças iniciais, os produtos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) têm qualidade e confiabilidade garantidas. A Anvisa destaca que esses testes feitos em farmácias não devem ser usados como referência para tomada de decisões médicas, mas servem como uma primeira avaliação. É importante salientar que a farmácia é mais rápida em fornecer resultados, mas estes devem ser confirmados ou complementados com outros exames realizados em laboratórios.

Atualmente, não há previsão de reembolso pelos planos de saúde para esses tipos de testes, mas é possível que isso mude no futuro, dependendo dos tipos de exames incorporados na gama de serviços oferecidos pelas farmácias, de acordo com Carlos Eduardo Gouvêa, da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL).

Um aspecto relevante é que as farmácias não exigem um pedido médico para realizar os testes de triagem, uma vez que o objetivo é justamente orientar quanto à necessidade de buscar auxílio médico. No entanto, se o cliente possuir uma solicitação médica, o farmacêutico poderá ajudar na definição do teste mais adequado a ser realizado.

É importante mencionar que as farmácias não realizarão análise de fezes, urina ou sangue coletado de veias e artérias. Apenas amostras como sangue total (da ponta do dedo), saliva ou fluido nasal serão utilizadas para esses testes rápidos.

Dentre os exames disponíveis nas farmácias, destaca-se o “exame do coração check-up completo”, que, segundo Carlos Eduardo Gouvêa, da CBDL, pode incluir exames para verificar parâmetros como colesterol, triglicérides e a medição da pressão arterial. No entanto, vale lembrar que a farmácia funcionará como um ponto adicional para a primeira avaliação de várias questões de saúde, a fim de educar as pessoas a prevenirem problemas, mas a consulta médica e os exames laboratoriais de diferentes complexidades continuam sendo essenciais para a saúde.

A Associação Brasileira de Farmácias (Abrafarma) divulgou a lista dos testes disponíveis, que inclui diversos exames rápidos, como Beta-hCG, Hemoglobina Glicada A1c, Teste Rápido HIV, Teste Rápido Covid-19 Anticorpos, entre outros.

A expressiva ampliação dos testes oferecidos pelas farmácias representa uma opção adicional para os clientes em busca de cuidados com a saúde, mas é fundamental que a população compreenda a importância de complementar os resultados obtidos nessas triagens com exames mais detalhados em laboratórios especializados e a devida orientação médica.

