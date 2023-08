Banidos do MUNDO! 6 alimentos que foram proibidos

O mundo da gastronomia, possui uma infinidade de sabores e peculiaridades que, em muitos casos pode levar o ser humano a vivenciar experiências culinárias inesquecíveis, como a ter verdadeira repulsa por certos alimentos exóticos. Dentre os cardápios um tanto diferentes alguns podem ser considerados verdadeiros tabus em determinados países ao redor do mundo, sendo até mesmo proibidos de serem consumidos ou comercializados. Saiba mais sobre os diferentes cardápios não muito bem vindos ao redor do mundo, logo abaixo.

Alimentos proibidos ao redor do mundo

Pratos exóticos podem ser muito bem vindos em países onde a cultura local os consome desde os tempos mais remotos da sociedade, enquanto em outros continentes o consumo de certo tipo de alimento pode causar repulsa e um verdadeiro embrulho no estômago. O que pode ser iguaria para alguns países, pode ser visto como um risco à saúde em outras regiões do planeta, bem como uma ameaça a preservação da espécie do animal escolhido para ser o prato principal.

Desse modo, preparamos uma lista com os principais alimentos que são proibidos tanto para comércio como para consumo em determinados países. Saiba mais detalhes a seguir.

Carne de baiacu

Nos países que fazem parte da União Europeia, a carne de baiacu é proibida para venda e consumo. A proibição se dá por conta da presença da tetrodoxina, uma neurotoxicina que age como uma espécie de mecanismo de defesa do peixe e que é extremamente venenosa, podendo causar a morte se consumida em quantidade elevada.

Carne de baiacu é proibida para o consumo. Foto: Sven Bachström / Reprodução Pixabay

M&M’s

Sim, os confeitos de chocolate M&M´s são muito populares no Brasil, mas o mesmo não se aplica na Suécia. No país escandinavo o doce colorido teve sua comercialização proibida, pelo menos algumas de suas variedades. O motivo é a preservação da indústria local de confeitos, tradicionalmente forte no país.

Os confeitos de chocolate MM´s são proibidos para o consumo em alguns países. | Foto: Reprodução: OperaFoods

Foie Gras

O prato é considerado uma iguaria e extremamente caro em restaurantes de alto luxo, contudo o alimento produzido a partir do fígado de patos e gansos enfrenta restrições em vários países, como Argentina, Reino Unido, Alemanha, Austrália e Dinamarca. Nesses países o processo é visto como uma crueldade pelos defensores dos direitos dos animais, já que para atingir o ponto certo, o fígado dos gansos e patos devem estar consideravelmente maiores, o que é alcançado através de alimentação forçada nas pobres aves.

Barbatanas de tubarão

Conhecidas como uma das maiores iguarias da culinária asiática, as barbatanas de tubarão também são alvo de proibições em muitos países, que não medem esforços para que a prática do “finning“ acabe. O termo finning consiste em cortar as barbatanas do animal e descartar o restante do corpo no mar, com o tubarão ainda vivo. Os animais obviamente morrem afogados e a grande baixa no número de tubarões pescados para este fim causa danos exponenciais aos ecossistemas marinhos.

Barbatanas de tubarão são proibidas para o consumo. | Foto: Reprodução Pixabay

Absinto

Já tendo sido considerada a bebida da alucinação, o Absinto é um destilado com altíssimo teor alcoólico produzido com ervas. A forte bebida esverdeada enfrentou proibição na Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos, justamente pela elevada concentração de álcool em sua composição, que pode ultrapassar os 75%.

Chiclete

Se você se surpreendeu com a proibição dos M&M´s, certamente vai ficar chocado com esta. Em Cingapura os chicletes foram banidos por questões de higiene pública e redução no impacto ambiental causado por consumidores que o descartavam de maneira inadequada. A proibição é aplicada com rigor para manter as ruas limpas e evitar custos além do esperado com a limpeza pública.

