Boa notícia para os brasileiros — já tem uma data marcada para a mudança geral que irá acontecer no FGTS. Com dados do Governo Federal, agora é possível saber o dia marcado para que isso aconteça. Trata-se do FGTS Digital, que irá mudar a vida de todos os brasileiros com alteração que irão mexer no bolso de todos! Entenda como funciona e as datas escolhidas.

Grande DATA de mudança para o FGTS foi confirmada | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

FGTS ganha nova data

O FGTS Digital irá beneficiar a todos os brasileiros. Entretanto, de maneira especial os empregadores. Logo, que agora terão disponível uma plataforma exclusiva para o seu uso diário e controle de mercado.

Este projeto visa auxiliar os empregadores nas tarefas mais simples do cotidiano que se correlacionam com os seus funcionários. Bem como enviar novas informações para o eSocial, depositar os valores para o fundo, etc. Proporcionando uma experiência inovadora para as empresas.

Além disso, essa ação beneficia diretamente o funcionário. Haja vista que as chances de erros e até mesmo de valores retidos serão bem menores. Reduzindo a questão burocrática que envolve a contratação de novos funcionários e até mesmo reduzindo custos de operação.

Portanto: essa plataforma irá permitir o cálculo correto dessas mudanças mediante relatórios com muito mais precisão, transformando a relação entre Governo, empresa e funcionário muito mais transparente e justa.

O projeto irá entrar em teste nesse mês e irá se estender até o fim do ano. Sendo possível simular problemas, pagamentos e muito mais. Entretanto, este período é apenas para que as empresas se adaptem ao novo modelo. Mas a data real já foi marcada!

Leia mais: FGTS Digital é uma boa coisa? Entenda as vantagens da plataforma

Lançamento é anunciado

Há muitas dúvidas acerca do lançamento do FGTS Digital, entretanto, a data oficial já foi divulgada. De acordo com dados do Governo Federal, o lançamento do programa irá acontecer em janeiro de 2024.

Claro, que antes desse período como citado acima, haverá a fase de testes. Na qual as empresas não são obrigadas a usarem a plataforma, mas já poderão ter noção do seu uso e funcionalidades.

Haja vista que é uma medida obrigatória do Governo para as empresas que possuem funcionários devidamente registrados na qual são obrigadas a recolherem o FGTS mensalmente. A fase de testes irão começar neste dia 16 de agosto e vão se estender até 3 de novembro.

A partir do lançamento oficial do ferramenta a mesma será obrigatória para todas as empresas. Por mais que haja a data oficial, pode ser que até lá ocorra algum adiantamento. Tal como ocorreu com o sistema de Notas Fiscais brasileiro. Acompanhe nosso site e fique por dentro de todas as novidades acerca do FGTS Digital.

Leia mais: Bomba-relógio: tomar álcool rotineiramente faz sua pressão explodir, apontam pesquisadores