Você tem conta PARADA no PicPay? Cuidado! A cobrança vai chegar

O banco digital Picpay anunciou que passará a cobrar taxas para aqueles correntistas que estão com sua conta digital parada por um longo tempo. A medida surpreendeu muitos usuários e, o que não é surpresa, alguns já se perguntam se o melhor não é encerrar a conta e desinstalar o aplicativo. Saiba mais detalhes sobre a inesperada notícia e o que fazer se quiser fechar sua conta no PicPay.

PicPay resolve cobrar taxas de clientes que não movimentam sua conta no banco digital. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

PicPay vai taxar

O PicPay, a partir de 29 de julho, começou a cobrar uma taxa mensal de R$ 10,00 por inatividade em contas do banco digital por aplicativo.

Segundo a fintech, essa cobrança pode durar até doze meses, mas será interrompida caso ocorra qualquer movimentação na conta bancária. O anúncio dessa nova taxa foi realizado de forma discreta, e os detalhes só podem ser encontrados na página de suporte do PicPay.

Em breve, taxação indevida pode ser proibida por lei

De acordo com informações disponibilizadas no site oficial, uma conta será considerada inativa caso não haja movimentação financeira ou acesso do cliente ao aplicativo por um período de 360 dias. É importante ressaltar que no Brasil existe um Projeto de Lei (PL) em tramitação com o objetivo de proibir a cobrança de taxas bancárias em contas inativas.

Leia mais: Pix parcelado pelo Nubank: aprenda como fazer

Como encerrar sua conta no PicPay

Para aqueles naturalmente acharam a medida do banco digital abusiva e desejam portanto acabar o vínculo com a instituição, a opção de excluir sua conta no PicPay para evitar cobranças, diretamente pelo aplicativo do celular, através de um procedimento simples. Basta abrir o aplicativo, clicar na foto de perfil na tela inicial, acessar o menu “Ajustes”, rolar até o final da tela, clicar em “Encerrar minha conta” e confirmar.

Com a palavra, o PicPay

Em nota, o PicPay explicou que a cobrança da tarifa por inatividade é uma prática de mercado aplicada quando o cliente não utilizou o aplicativo nos últimos 360 dias. A empresa esclareceu que essa medida está presente nos termos de uso da plataforma e que é um mecanismo utilizado para reduzir custos com contas sem movimentação. Importante destacar que a cobrança estará condicionada ao saldo em conta do usuário e, portanto, não resultará em dívidas para os clientes.

O que é a tarifa por inatividade?

Segundo informações no site do PicPay, “a taxa de inatividade é uma prática comum do mercado financeiro para reduzir custos nas contas que não realizam movimentações por um período determinado de tempo”.

Em resumo, se você deixar sua conta sem movimentação por um período específico, a instituição financeira pode aplicar uma taxa como forma de compensação pela falta de atividade. Mesmo contas correntes e poupanças pouco utilizadas geram custos operacionais para as instituições, como segurança, infraestrutura, atendimento ao cliente e tecnologia.

Portanto, a cobrança dessa taxa é uma maneira de garantir que parte dos custos operacionais seja coberta nos casos de clientes considerados inativos.

Leia também: Novo limite do PicPay anima até quem não é cliente