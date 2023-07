Receita anuncia a data oficial para receber o próximo lote da restituição do IR

A Receita Federal disponibilizou recentemente o prazo para consulta ao 3° lote da Restituição do Imposto de Renda de 2023. A data para pessoas físicas e jurídicas é de uma semana antes do pagamento do lote, que acontecerá no dia 31 de julho. Até o momento já foram pagos 2 lotes da restituição, o que totalizou um repasse de R$ 7,5 bilhões.

No primeiro lote, por exemplo, mais de 4,1 milhões de pessoas foram contempladas com o repasse e 5,1 milhões no segundo lote. Ao final dos cinco lotes, que o pagamento deverá ser feito até setembro, espera-se que mais de R$ 12 bilhões sejam distribuídos no total. Para consultar a restituição no 3° lote e saber se você tem direito ao recebimento, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse a página da Receita Federal; Clique em “Meu Imposto de Renda”; Em seguida, em “Consultar a Restituição”; É possível realizar uma consulta completa da situação da declaração, verificando se há alguma pendência, através do extrato de processamento acessado no e-CAC.

O pagamento será depositado na conta informada por cada contribuinte no momento da declaração. Caso ocorra algum erro ou o depósito não seja feito, é possível entrar no Portal BB pelos pelos telefones:

4004-0001 (capitais);

0800-729-0001 (demais localidades);

0800-729-0088 (telefone exclusivo para deficientes auditivos).

Restituição do Imposto de Renda | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Próximos lotes da Restituição do IR.

O Veja os próximos pagamentos da Restituição do IR:

3º lote: consulta até 24 de julho, pagamento em 31 de julho;

4º lote: consulta até 24 de agosto, pagamento em 31 de agosto;

5º lote: consulta até 22 de setembro, pagamento em 29 de setembro.

No caso do 1° lote e do 2° lote, esses foram pagos no dia 31 de maio e no dia 30 de junho, respectivamente.

O que é a restituição do Imposto de Renda?

A restituição do Imposto de Renda é o dinheiro que a Receita Federal devolve ao contribuinte que paga mais tributo do que precisa. Este acerto de contas é feito depois do envio da declaração anual. A devolução dos valores acontece porque você paga a antecipação do imposto ao longo do ano. É o caso do desconto na folha de pagamento para quem trabalha com carteira assinada.

Ao informar o volume de receitas e despesas dedutíveis e cruzar as informações, a Receita Federal pode entender que você pagou uma quantia de imposto ao longo do ano acima do que realmente precisava, ou seja, um valor de restituição.

Quem tem direito à restituição do Imposto de Renda?

As pessoas obrigadas a declarar Imposto de Renda e aquelas que preferem enviar por interesse próprio podem ter direito à restituição, caso haja saldo a receber.

Após enviar a declaração, você vai saber se tem mais imposto para pagar ou algum valor de restituição a ser reembolsado.

