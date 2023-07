Você recebeu o código 520 no WhatsApp? Não entre em pânico; entenda

O WhatsApp é um dos aplicativos mais populares de todo o mundo, diariamente, milhões de pessoas utilizam ele para trocar mensagens entre amigos, famílias e até em grupos de empresas. Todavia, uma tendência vem tomando conta das conversas, isto é, o uso de alguns códigos durante o diálogo, como “520” ou “11:11”, por exemplo. Portanto, ao receber a mensagem, não é preciso ficar em pânico, entenda de uma vez por todas o significado.

WhatsApp possui várias maneiras para se comunicar

O aplicativo surgiu com o objetivo de facilitar a troca de mensagens entre os seus usuários, todavia, com ênfase nas mensagens de texto. Mas o tempo foi passando e outras modalidades foram ficando bem populares, como as mensagens de áudio e vídeo.

Tudo isso era bem novo para todos, então, os usuários foram se acostumando aos poucos, isto é, utilizando algumas funções e deixando outras de lado. Após certo tempo, o envio de emoji também ficou bem presente nas conversas.

Agora, a nova tendência é utilizar números, em sequência, para se comunicar de alguma maneira. Usuários estão recebendo esses números e sem entender, mas a maioria, no fundo, possui um significado bem especial.

Então, o que significa o número 520?

O número 520 é algo bom, pode ficar tranquilo! Basicamente, cada letra representa uma palavra e juntas, formam uma frase. É interessante que os números são conhecidos em todo o mundo, portanto, nem há a necessidade de tradução, basta entender o significado.

Basicamente, o número “5” significa “Eu”, o número “2” significa “amo” e o número “0” significa “você”. Ou seja, ao digitar 520 o usuário quer dizer que ama a outra pessoa.

Mas também há outra variação da frase, que é até mais profunda, isto é, o número “1437” que significa “Eu te amo para sempre”.De acordo com os jovens, usar essas expressões é equivalente a presentear uma moça com um buquê de flores.

Outros códigos também são bem conhecidos

Também há alguns códigos que remetem paz para quem envia, como por exemplo, o código “11:11”, que significa boas vibrações e desejo que a vida da pessoa seja bem próspera.

O mais interessante das linguagens utilizadas, é que elas se tornam universal, não é preciso entender o que significa cada número, basta entender o significado do conjunto, como um todo.

Por fim, toda essa história de códigos para formar frases está dando um ar mais divertido e misterioso para a rede social em questão. Antes os códigos eram limitados às conversas privadas, agora, até mesmo nos grupos eles estão sendo utilizados. E isso faz parte apenas da evolução do aplicativo de mensagens instantâneas mais usado no mundo.