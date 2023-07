ESTAS pessoas receberão o Bolsa Família ANTES DA HORA

Bolsa Família em julho – O fim do ciclo de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de junho foi marcado na data de hoje, 30 de junho, alcançando mais de 21 milhões de famílias beneficiadas em todo o Brasil. Com a conclusão do pagamento, os beneficiários podem agora aguardar a próxima fase de suporte financeiro programada para o mês de julho, que promete manter a assistência para aqueles que mais precisam.

O programa Bolsa Família garantiu o pagamento de mais de 21 milhões de famílias em junho, proporcionando um alívio financeiro importante. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Programa Bolsa Família 2023

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), responsável pela implementação e gestão do programa Bolsa Família, tem planos de manter o valor de R$ 142 por beneficiário, que foi efetivado no programa no mês de junho. Desde a implementação desse novo valor, houve uma expressiva melhoria no auxílio concedido a diversas famílias, com alguns pagamentos chegando a alcançar a cifra de R$ 1.500. Tal valor demonstra o papel crucial que o Bolsa Família exerce na vida de muitas famílias, pois proporciona um alívio financeiro necessário e contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários.

No mês de junho, o Bolsa Família contemplou mais de 21,2 milhões de famílias, o que representa o maior valor da história do programa. A média do benefício, estabelecida em R$ 705,40, foi complementada por pagamentos adicionais de R$ 50 e R$ 150, destinados a diferentes grupos, além da inclusão da parcela do Auxílio Gás.

Calendário de pagamentos

A dinâmica do pagamento do calendário Bolsa Família julho 2023 segue a lógica habitual dos demais pagamentos realizados. O processo se baseia no final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. O pagamento é inicialmente disponibilizado para os beneficiários cujo NIS termina no número 1, e se estende até aqueles cujo NIS termina no número 0.

Assim, a partir do dia 18 de julho, os inscritos no programa cujo NIS termina em 1 já poderão receber o benefício. No dia seguinte, 19 de julho, é a vez dos inscritos com NIS final 2, e assim sucessivamente até o dia 28 de julho, quando os inscritos com NIS final 9 receberão o auxílio. Por fim, no dia 31 de julho, aqueles com NIS final 0 também receberão o benefício.

Essa ordem estabelecida para o pagamento dos benefícios busca garantir uma distribuição equilibrada e eficiente dos recursos do programa Bolsa Família. O objetivo do Ministério do Desenvolvimento Social, com esse formato de pagamento, é garantir que todos os beneficiários do programa tenham acesso ao auxílio dentro do prazo estipulado.

O Bolsa Família tem sido, ao longo dos anos, uma importante ferramenta de combate à pobreza e à desigualdade social no Brasil. A expectativa é que o programa continue a cumprir seu papel de oferecer assistência financeira às famílias que mais precisam, contribuindo para a melhoria das condições de vida de milhões de brasileiros.

