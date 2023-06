Adeus, Bolsa Família! Programa de empregos oferece nova perspectiva com carteira assinada

O Bolsa Família é um dos programas de transferência de renda mais conhecidos de todo o Brasil, pois por intermédio dele, milhões de famílias têm acesso a uma renda mínima todos os meses. Todavia, é outra novidade que está alegrando os brasileiros, a possibilidade de ‘trocar’ o benefício social por um emprego formal, isto é, com carteira assinada, isso, garante uma maior estabilidade e progressão profissional para os beneficiários, entenda.

Adeus, Bolsa Família! Confira quem irá ganhar uma vaga de emprego | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona o Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa social, que todos os meses, garante que os seus beneficiários tenham acesso a uma renda e o público alvo do benefício, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e de renda.

Todos os meses, os beneficiários têm direito a uma renda mínima de pelo menos R$ 142 por pessoa, então, agora, o programa social para as famílias de acordo com o número de integrantes.

Mas o principal objetivo, não é simplesmente ‘dar’ dinheiro para as pessoas, mas sim, mudar a vida delas, garantindo que elas estejam sempre na escola e com boa saúde, para posteriormente, conseguir entrar no mercado de trabalho e não ficar dependente do auxílio em questão.

Veja também: Extra! Extra! 13º Salário Do Bolsa Família Já Tem Calendário E Valores Definidos

Programa ‘troca’ o benefício por um emprego

Nesta semana, foi lançado o programa Bem Social, ele mudou a vida de vários jovens que eram beneficiários do Bolsa Família. O evento foi um marco na história do programa, pois de maneira simbólica, eles trocaram o ‘bolsa família’ por uma carteira de trabalho assinada.

A maioria dos jovens dependiam totalmente do programa social e isso não é de agora, desde que o auxílio emergencial era a única fonte de renda deles. Vez e outra conseguiam um emprego de maneira esporádica, mas ao surgir o programa Bem Social, eles viram suas vidas mudando da água para o vinho.

Ao receber sua carteira de trabalho assinada, o jovem ficou bastante emocionado e afirmou: “Eu sinto hoje uma sensação de dever cumprido. Estou realizando meu sonho”.

Veja também: Benefícios Em Série! Cadastro Único Oferece Até 5 Vantagens

Como funciona o programa Bem Social?

O programa visa realizar essa transição entre os jovens que recebem o benefício social para colocá-los no mercado de trabalho. A priori, são previstas cerca de 1.700 vagas de emprego, sendo que 1.000 são para a construção de um complexo de energia solar no Piauí e outras 700 para atendimento em call center em Teresina.

A inscrição no programa é bem simples, pois basta se cadastrar no processo seletivo, que está sendo realizado pelo grupo Equatorial juntamente com o Cadastro Único, lembrando que ao se cadastrar, os dados são cruzados a fim de identificar quem se enquadra nos requisitos das vagas oferecidas.

Outra maneira de se inscrever no programa, é enviando o currículo para o endereço eletrônico: [email protected] Nos demais meses, o programa deve abrir ainda mais oportunidades para o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, garantindo uma vida ainda mais digna para todos.