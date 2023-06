Descubra se você está na “lista VERDE” do Bolsa Família para ser desbloqueado

Lista ‘verde’ do Bolsa Família? O desbloqueio do Bolsa Família, programa emblemático do governo Lula (PT), tem sido tema recorrente entre os beneficiários, principalmente diante do recente cancelamento de contratos irregulares realizados como parte de uma reformulação abrangente. Uma atmosfera de incerteza em torno de uma suposta “lista de desbloqueio” tem permeado as discussões, com preocupações girando principalmente em torno da data de divulgação desse documento. No entanto, o governo já tranquilizou os beneficiários, esclarecendo que não existe tal lista, mas sim datas estabelecidas para a reativação dos benefícios suspensos.

Bolsa Família divulgou lista para desbloqueio?

Essa etapa de desbloqueio faz parte de um esforço do presidente Lula para implementar uma revisão profunda do Bolsa Família, suspendendo contratos que não estavam em conformidade com as diretrizes do programa. Após um processo detalhado de revisão e correção de irregularidades, as famílias que regularizaram sua situação agora estão prontas para terem seus benefícios reativados. Este processo está previsto para ocorrer em duas fases.

Na primeira fase, os beneficiários que atualizaram suas informações entre 15 de abril e 19 de maio podem esperar a reativação de seus benefícios entre os dias 23 de junho e 27 de julho. A segunda fase irá beneficiar aqueles que realizaram suas atualizações entre os dias 20 de maio e 15 de junho, com a reativação prevista para ocorrer entre os dias 30 de junho e 3 de julho.

Enquanto isso, a versão reformulada do Bolsa Família está pronta para ser lançada em junho, com uma série de acréscimos que representam um diferencial significativo em relação ao formato anterior do programa. Um destes acréscimos é o Benefício Primeira Infância, iniciado em março e com continuação confirmada para junho. Este benefício adiciona R$ 150 para cada criança de até seis anos de idade.

Além disso, o novo programa inclui outros benefícios complementares. Entre eles, o Benefício Variável Familiar, que proporciona até R$ 50 para famílias numerosas com mulheres grávidas, lactantes e jovens entre sete e dezoito anos. Outro acréscimo importante é o Benefício de Renda de Cidadania, que disponibiliza R$ 142 para cada membro da família.

Bônus de junho

No mês de junho, os beneficiários do Bolsa Família também terão acesso a três bônus adicionais: o Benefício Complementar, o Benefício Extraordinário de Transição e o Auxílio Gás. Esses complementos reforçam o compromisso do governo Lula em garantir um suporte mais amplo e robusto às famílias mais vulneráveis do país.

Os beneficiários do Bolsa Família podem obter informações sobre os saques do benefício através de diversos canais. Um dos principais é o atendimento telefônico da Caixa Econômica Federal, pelo número 111. Além disso, a consulta pode ser feita online, pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo aplicativo do Bolsa Família.

Para aqueles que preferem esclarecer suas dúvidas presencialmente, existe a possibilidade de visitar uma agência da Caixa Econômica Federal. Basta se informar sobre o local mais próximo de sua residência e conversar com um atendente para obter as informações necessárias. Esses canais de comunicação visam facilitar o acesso às informações e garantir que todos os beneficiários estejam cientes de suas situações e de quais ações podem ser necessárias para continuar recebendo os benefícios.

