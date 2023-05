“Dor no dedinho” dá direito a BENEFÍCIO do INSS para trabalhador; entenda

Benefício do INSS – Existe uma notícia animadora para aqueles que sofrem de Tendinite, também conhecida como Lesão por Esforço Repetitivo (L.E.R). Essas pessoas podem ter direito a um aumento significativo em seus salários através do Auxílio-Acidente, um benefício oferecido pelo INSS. Este benefício, que pode resultar em um acréscimo de até 50% no salário, é destinado a trabalhadores que foram temporariamente incapacitados devido a doenças ou acidentes relacionados ao trabalho.

Saiba como a Tendinite pode proporcionar o benefício do Auxílio-Acidente pelo INSS. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

INSS permite receber benefício por conta deste problema

A Tendinite é uma condição dolorosa que pode ocorrer como resultado de movimentos repetitivos e contínuos. Estes movimentos, frequentemente realizados no decorrer de certas profissões, podem levar à inflamação dos tendões e a um desconforto significativo. Em muitos casos, os trabalhadores que sofrem de Tendinite podem se encontrar temporariamente incapacitados para realizar suas funções habituais no trabalho.

Veja também: Pague BEM MENOS em farmácia, cinema e viagens com o cartão do INSS

Apesar da prevalência desta condição, muitos trabalhadores que sofrem de Tendinite não estão cientes de que podem ter direito ao Auxílio-Acidente. Este benefício, pago mensalmente pelo INSS, tem como objetivo indenizar trabalhadores que foram prejudicados por acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. De fato, este benefício é concedido até o dia da aposentadoria do segurado, proporcionando um alívio financeiro considerável para aqueles que podem ter dificuldades para trabalhar devido a sua condição.

O Auxílio-Acidente é concedido quando o segurado do INSS se acidenta durante o horário de trabalho e, como resultado, perde a capacidade de realizar suas atividades de forma parcial ou permanente. Vale ressaltar que a incapacidade não precisa ser total para que o trabalhador possa ter direito ao Auxílio-Acidente. Mesmo uma incapacidade parcial pode tornar o segurado elegível para este benefício.

A Tendinite é uma das doenças que podem dar direito ao Auxílio-Acidente. Afinal, a doença é muitas vezes causada pelo trabalho e pode resultar em uma incapacidade temporária. Portanto, trabalhadores que sofrem de Tendinite devem estar cientes de que podem ter direito a este benefício.

Pagamento é automático?

No entanto, é importante salientar que o Auxílio-Acidente não é concedido automaticamente. O segurado precisa solicitar o benefício junto ao INSS. Para isso, é necessário apresentar a documentação adequada e passar por uma avaliação médica. O objetivo desta avaliação é determinar a extensão da incapacidade do segurado e se ela foi causada por um acidente ou doença relacionada ao trabalho.

Sendo assim, podemos concluir que o Auxílio-Acidente pode ser um recurso valioso para trabalhadores que sofrem de Tendinite. Este benefício, que pode aumentar significativamente o salário de um segurado, é uma forma de compensar aqueles que foram prejudicados por doenças ou acidentes relacionados ao trabalho. Assim, é crucial que os trabalhadores estejam cientes de seus direitos e saibam que podem ter direito a este benefício em caso de Tendinite.

Veja também: Não querem que saiba! Você tem direito a este benefício do INSS