Novo saque EXTRA do FGTS será liberado em junho; veja quem recebe

Dinheiro extra do FGTS? Com a chegada do mês de junho, um benefício aguardado ansiosamente por muitos trabalhadores começa a ser disponibilizado: o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No primeiro dia do mês, a Caixa Econômica Federal dá início a uma nova rodada de liberações desses recursos, representando uma injeção financeira para quem optou por essa modalidade. Nesta matéria, detalhamos todas as informações sobre o pagamento do saque-aniversário em junho e ainda apresentamos como é possível adiantar o recebimento desses valores antes da data de seu aniversário.

FGTS fará pagamento extra?

A opção de saque-aniversário do FGTS permite que trabalhadores tenham acesso a uma porcentagem do saldo de suas contas do FGTS uma vez por ano, no mês de seu aniversário. Este benefício está disponível para todos os trabalhadores com carteira assinada que optarem por esta modalidade.

Para se habilitar ao saque-aniversário, o trabalhador deve acessar o aplicativo do FGTS e seguir os passos indicados. A partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, a Caixa inicia o processamento do pagamento na conta bancária informada pelo trabalhador. Caso não seja fornecida uma conta bancária, o valor é automaticamente depositado em uma poupança digital no aplicativo Caixa Tem. Importante ressaltar que o valor do saque-aniversário é disponibilizado na conta do trabalhador em até cinco dias úteis após o início do processamento.

O valor disponível para o saque-aniversário é calculado com base no saldo do FGTS do trabalhador, que é dividido pela Caixa Econômica Federal em sete faixas. Os valores vão desde 50% para saldos até R$500, até 5% para saldos acima de R$20.001, com uma parcela adicional que varia de R$50 a R$2.900. A liberação do saque-aniversário acontece uma vez por ano, no mês de aniversário do trabalhador.

Outra opção

Há ainda uma alternativa para quem deseja ter acesso ao saque-aniversário fora do mês de aniversário: a antecipação do saque. Esta opção funciona como um tipo de empréstimo consignado, onde o pagamento do valor solicitado é descontado diretamente do saldo do FGTS do trabalhador. Por meio de fintechs de crédito, o trabalhador pode solicitar até 10 anos de saque-aniversário e receber o valor em até um dia útil em sua conta bancária.

Essas empresas de crédito disponibilizam equipes de especialistas para tirar dúvidas sobre qualquer etapa do processo de antecipação do saque-aniversário. Para realizar a antecipação do saque, é necessário autorizar no aplicativo do FGTS a consulta ao saldo por parte de empresas de crédito parceiras.

Além disso, algumas dessas fintechs estão preparando a oferta de um Seguro Renda, uma contratação opcional que pode ser feita junto com a antecipação do saque-aniversário. Este seguro busca proteger o trabalhador em casos de demissão sem justa causa, invalidez ou morte por acidente, fornecendo auxílio financeiro em momentos desafiadores.

Dessa forma, as inovações no setor de crédito oferecem cada vez mais segurança e comodidade aos trabalhadores, permitindo que tenham acesso a seus recursos de forma mais rápida e menos burocrática. Então, fique atento a todas as novidades sobre o FGTS e aproveite as facilidades oferecidas. Aproveite para se manter atualizado e não perca nenhuma informação importante.

