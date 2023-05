Quer recuperar a CONFIANÇA? Veja este filme da Netflix

Qual filme da Netflix assistir neste final de semana? E no próximo, qual deve ser o escolhido? Bem… Quem assina essa famosa plataforma de streaming certamente já percebeu que uma das tarefas mais difíceis que existem é a de escolher um título, em meio a milhares que compõem o catálogo.

E a boa notícia é que, para quem é fã de um drama repleto de ensinamentos sobre a vida e sobre as escolhas que fazemos diariamente, a escolha pode se tornar muito mais rápida: basta dar o play em “Recuperando a Esperança”, que chegou na Netflix este ano e tem feito com que milhares de espectadores ganhem uma dose a mais de confiança, inspirados no longa.

Todos os detalhes sobre ele estão a seguir.

Novo filme da Netflix carrega boa dose de motivação | Imagem: Tomás Evaristo / unsplash.com

O filme da Netflix perfeito para ser visto ainda hoje

É praticamente inevitável: cada um de nós tem seus próprios monstros, aqueles que moram na parte mais funda da alma: muitos são silenciosos, outros são mais vorazes… Mas todos eles, de alguma forma, tentam destruir algo.

E é justamente com seus monstros internos que Cory Brand, personagem principal do longa “Recuperando a Esperança”, precisa lidar: ele sabe exatamente onde eles estão e o que precisa fazer para acabar com eles, mas precisa de um “empurrão” para realmente começar as mudanças das quais precisa em sua vida.

Inclusive, tendo David Boyd como diretor, este filme da Netflix ora se mantém fixo no protagonista, ora foca em todo o universo ao seu redor, resultando em uma história estimulante em diversos sentidos.

Tudo começa em uma pequena casa vermelha, que está situada em um campo florido e, na verdade, é um celeiro no qual, quando criança, Cory brincava com seu irmão. Era ali, também, que o pai de ambos os manda praticar beisebol, sendo este treinamento forçado que faz com que o personagem principal se transforme em um rebatedor de alma austera, cuja carreira está claramente degringolando.

Ele, que até então tinha se tornado um verdadeiro astro do esporte que decidiu praticar, escolhe se empenhar em se livrar da bebida e se dedicar verdadeiramente à carreira esportiva, mesmo que, para isso, tenha que fazer o sacrifício de voltar para um ponto de sua vida que tinha decidido esquecer.

Uma história completamente nova, para um formato que sempre fez sucesso

O desempenho de Scott Elrod neste filme da Netflix é primoroso, principalmente a partir do momento em que Cory, seu personagem, retorna para sua cidade natal. Lá ele começa a frequentar um grupo de apoio e se reaproxima de figuras que marcaram sua vida, como sua ex-namorada Emma (interpretada por Doria Brown Pham) e Charles Henry Wyson, a quem acaba por se afeiçoar como se este fosse seu próprio pai.

Os momentos atuais de Cory, “mixados” com flashbacks, dão a “Recuperando a Esperança” o toque perfeito a respeito de como a personalidade de um adulto pode ser moldada por conta das vivências da infância e, ainda, reforçam que mudanças sempre são possíveis.

Por fim, este filme da Netflix se transforma na obra perfeita para quem busca uma boa dose de esperança e de confiança e, inclusive, se assemelha a outros longas do gênero, como “A Árvore da Vida”, lançado em 2011.

