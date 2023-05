WhatsApp “de pulso” será lançado em breve; testes já começaram

Não é de hoje que muitas marcas tentam implantar o WhatsApp de maneira nativa nos relógios inteligentes. Entretanto, a grande maioria das marcas conseguiram apenas reproduzir pequenas funções já existentes em tantos outros dispositivos. Bem como notificar os usuários. Ademais, conheça a novidade da Meta aos relógios inteligentes integrados com WhatsApp! Espera-se que nos próximos meses uma boa parcela dos usuários já tenham o upgrade em suas mãos, ou melhor, em seus pulsos!

WhatsApp realiza testes em sua versão de “Pulso” Imagem de rawpixel no Freepik

Usuários “Android” terão WhatsApp em smartwatches

Os relógios inteligentes estão ganhando cada vez mais espaço no mercado mundial. É sem sombra de dúvidas muito importante estar com um relógio que ao mesmo tempo que fornece a hora, consegue entregar o clima, batimentos cardíacos, pressão, etc. E agora: integrar o relógio, celular e o WhatsApp.

Sendo bastante útil durante as tarefas do cotidiano. Os relógios irão rodar o sistema operacional Wear OS. Ele também foi desenvolvido pelo Google. Dentro desse S.O estará presente o WhatsApp de maneira nativa nos dispositivos.

Por enquanto tudo ainda está em testes, entretanto, o sistema operacional irá rodar como uma versão simplificada do tradicional Android. Usado por tantas fabricantes: Samsung, Xiaomi, etc. Um belo exemplo disso é o Galaxy Watch. Tudo indica que será possível enviar e responder mensagens pelo relógio. Além disso, será possível enviar e escutar áudios.

Os produtos que já possuem uma configuração parecida, hão de receber apenas um upgrade sobre o mesmo. A fim de integrar o WhatsApp e gozar de todos os recursos disponíveis. Por enquanto, nenhuma informação mais direta foi fornecida aos usuários.



Nesta última semana aconteceu uma conferência do Google, no qual a empresa iria apresentar aos usuários novidades do Android 14, novas funções de I.As integradas aos dispositivos, etc.

Novo S.O é anunciado

Portanto, o novo sistema operacional do Google também foi anunciado nessa conferência. Tudo isso é uma busca incansavel na corrida da inteligência artificial. A Google está maratonando para não ficar para trás nessas tecnologias.

A Microsoft implementou há algumas semanas atrás alguns recursos do ChatGPT em seu buscador, o BING. Isso conseguiu atrair milhares de clientes e olhares para a empresa. Por mais que muitos não olhem para eles, é um dos motores de buscas mais usados no mundo.

Desse modo, o portal oficial do WhatsApp ainda não entregou mais informações sólidas sobre as modificações. Espera-se que nos próximos meses mais notícias venham vir à tona e novas marcas se mobilizem para lançar novos dispositivos que tenha hardware suficiente para rodar a aplicação do “novo android”.

Pelo que tudo indica o S.O continuará sendo licenciado gratuitamente. Muitos usuários usam o Android em computadores através de uma junção com distros GNU/Linux. Mais notícias serão anunciadas em breve.