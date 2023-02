Plataforma paga R$ 40 para responder pesquisas pela internet

Poder responder pesquisas pela internet e ainda ser remunerado por isso é o objetivo de muitas pessoas. Afinal, uma graninha extra sempre é bem-vinda, e atualmente de fato existem inúmeras possibilidades desse tipo no mercado.

Uma delas, por sinal, está sendo reconhecida por pagar R$ 40 para os participantes que se cadastram.

E tudo não poderia ser mais simples: basta que a pessoa tenha um computador ou celular que esteja conectado à internet e tenha, também, disposição para responder as pesquisas em aberto, uma vez que as perguntas costumam variar de acordo com o produto ou serviço abordado.

Mas será que esse tipo de oportunidade realmente é confiável?

E como fazer para ganhar R$ 40 respondendo pesquisas em aberto na internet?

As respostas estão a seguir!

Responder pesquisas pela internet é uma atividade confiável?

Não é de hoje que se houve falar na oferta de dinheiro em troca de participação em pesquisa.

Esse tipo de iniciativa acontece há muitos anos fora da internet, e se popularizou no meio online, principalmente com o surgimento da pandemia do Coronavirus, quando milhões de pessoas no mundo todo buscaram formas de obter mais dinheiro sem precisar sair de casa.

Ocorre, porém, que muitas plataformas que atuam nesse tipo de mercado não cumprem com o prometido. Ou seja: não entregam aos participantes das pesquisas a recompensa combinada. E isso, inevitavelmente, faz com que cada vez mais pessoas desconfie de negócios desse tipo.

A YouGov, porém, é uma empresa que tem mudado aos poucos essa forma de pensar, por conta da forma como trabalha.

Veja também: Renda extra pelo Nubank? Descubra se isso é mesmo possível

Como funciona a participação nas pesquisas da YouGov

Quem tem interesse em obter dinheiro ao responder pesquisas pela internet e ainda não ouviu falar na YouGov pode estar perdendo uma grande oportunidade, a começar pelo fato de que a quantia paga é disponibilizada em Libras, e então é revertida para Reais no momento da transferência via PayPal.

Trata-se de uma empresa do Reino Unido, e que atualmente é considerada líder internacional no que diz respeito às famosas pesquisas de mercado. Ela, porém, está presente em inúmeros países, inclusive no Brasil, contando com mais de 10 milhões de usuários.

As pesquisas realizadas são, em sua maioria, focadas nas experiências com produtos e informações sobre eles, sendo que quem tiver interesse em ganhar uma graninha extra respondendo todas elas deve acessar o aplicativo ou mesmo o site da YouGov.

Basta clicar na opção “Começar” para realizar um cadastro e, então, já será possível ver se existem pesquisas em aberto para serem respondidos.

Se tiver, é só começar a respondê-las!

E, quanto isso, não é preciso se preocupar: sempre que existirem pesquisas nas características da pessoa cadastrada, a própria plataforma envia um e-mail de aviso.

A cada pesquisa respondida de forma completa, uma quantidade (variável) de pontos é recebida, e todos esses pontos são transformados em dinheiro a ser sacado.

Há quem consiga pontos equivalentes a R$ 40 de uma única vez!

Lembrando, porém, que o pagamento é feito em Libras, sendo que o resgate pode ser solicitado somente após o acúmulo de 50 Libras.

Uma oportunidade confiável, e vantajosa, para quem quer responder pesquisas pela internet e receber uma boa remuneração por isso.

Veja também: Inscrição para receber R$ 3.100 acaba nesta semana; confira