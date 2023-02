Alô, brasileiro! Novo benefício liberado pelo governo; aprenda a pedir

A cada anúncio de novo benefício, o Governo Federal permite que mais famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social consigam ter acesso a serviços que são essenciais na rotina de qualquer pessoa. É o caso, por exemplo, dos serviços de telefonia.

E é justamente a eles que diz respeito o chamado Telefone Popular: um benefício que já pode ser solicitado pelos cidadãos que estão inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Todas as informações sobre ele estão disponibilizadas nos tópicos do conteúdo a seguir.

Do que se trata o Telefone Popular, novo benefício oferecido pelo Governo Federal

O Telefone Popular nada mais é do que uma iniciativa do governo, criada de modo a garantir que as famílias de baixa renda tenham acesso à telefonia fixa de qualidade.

Ao contrário de outros benefícios sociais, porém, que não exigem do cidadão nenhum tipo de pagamento, esta iniciativa exige uma espécie de taxa mensal, para que possa ser usufruída.

Trata-se da cobrança de uma franquia que, de acordo com o próprio governo, é de somente R$ 15. Porém, este valor pode ser variável, a depender da região em que a concessionária atua e a depender, também, dos impostos que são cobrados no estado em que esta região está.

Além dessa pequena cobrança mensal, este novo benefício tem também, como característica, um limite de uso:

O beneficiário do Telefone Popular tem 90 minutos por mês para ligar para outros números fixo locais, e a mesma regra vale para chamadas de longa distância (internacionais ou nacionais).

Caso ultrapasse esse tempo, será necessário adquirir créditos para poder continuar fazendo ligações até que a franquia seja renovada.

Como a solicitação do Telefone Popular deve ser feita

O cidadão interessado em obter o novo benefício do Telefone Popular para si e para sua família deve, obrigatoriamente, ter feito a devida inscrição no CadÚnico a pelo menos 2 anos, mantendo-a sempre atualizada.

Ele deverá entrar em contato com a concessionária de telefonia de sua região, conforme contatos abaixo:

10315, para falar com a Vivo (Telefônica)

10312, para falar com a CTBC Telecom

10343, para falar com a Sercomtel

10314, para falar com a Oi (Região 2)

10331, para falar com a Oi (Região 1)

No momento do contato será preciso ter em mãos o número do CPF utilizado para cadastramento no CadÚnico. Outros documentos/números que é interessante ter por perto são o Título de Eleitor, o Número de Identificação Social e/ou o Registro Administrativo de Nascimento Indígena.

A empresa concessionária se utilizará dessas informações para fazer uma pesquisa dentro do CadÚnico e, então, poder determinar se o Telefone Popular pode ser instalado ou não.

Se o resultado dessa pesquisa for positivo, caberá também à concessionária seguir com a instalação em até 7 dias.

Lembrando que as famílias que ainda não estão inscritas no CadÚnico e necessitam desse novo benefício ou de qualquer outro ofertado pelo governo devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para obter orientação e fazer os respectivos cadastros.

