Como solicitar o Auxílio Gás em fevereiro? Pagamentos começam no sábado

Milhões de famílias inscritas no Cadastro Único já estão à espera do Auxílio Gás, cujos primeiros pagamentos de 2023 estão previstos para começar neste sábado, 11 de fevereiro.

Ocorre, porém, que em contrapartida existem milhares de outras famílias que podem ter acesso a mais esse benefício do Governo Federal, mas ainda não fizeram a solicitação para o recebimento do mesmo. Uma vez liberado, ele oferece uma ajuda financeira significativa, uma vez que possibilita a compra do gás de cozinha, item tão especial dentro de qualquer residência, principalmente naquelas enquadradas no contexto de vulnerabilidade social.

Veja, a seguir, como fazer a solicitação do Auxílio Gás, de modo a ter uma preocupação financeira a menos dentro de casa.

Como o Auxílio Gás deve ser solicitado

Um fato de extrema importância, ao qual qualquer pessoa que tenha necessidade ou interesse nesse auxílio deve se atentar, diz respeito a ter inscrição ativa no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal, também chamado de CadÚnico ou Cadastro Único.

Para solicitar o Auxílio Gás é imprescindível ter esse cadastro ativo e atualizado. Porém, esse não é um fator decisivo. Em outras palavras: só pode solicitar esse auxílio quem está no Cadastro Único, mas esse cadastro em nenhum momento garante que a solicitação será aceita e que o benefício começará a ser pago.

A seleção das famílias em espera é feita a cada dois meses, sendo que a família que deseja saber se foi selecionada deve acessar o aplicativo do Caixa Tem, ou mesmo ligar nos números 121 (Ministério da Cidadania) e 111 (Atendimento da Caixa).

Já para fazer a solicitação propriamente dita, é preciso entender que existem critérios como:

Ter cadastro atualizado de pelo menos dois anos no Cadastro Único;

Ter renda familiar que seja de no máximo meio salário mínimo per capita;

Ter no núcleo familiar ao menos uma pessoa que receba algum tipo de prestação continuada.

Via de regra, são priorizadas as famílias que tenham mulheres que tenham sido vítimas de algum tipo de violência doméstica e que, consequentemente, esteja sob medida protetiva.

Do que se trata esse Auxílio do Governo Federal

As famílias que se inscreverem agora e forem selecionadas podem ter que aguardar para começarem a receber o Auxílio Gás, considerando que esse benefício é pago somente a cada dois meses e, portanto, terá seus próximos pagamentos agendados para abril.

Criado durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL), esse auxílio acompanha os preços apontados pela pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, a fim de ter determinar uma média a ser paga para as famílias selecionadas. E é por isso que, até o momento, não se sabe quanto cada família irá receber a partir de sábado.

É importante saber, porém, que já no final de 2022 o repasse feito às famílias era correspondente a 100% do valor de um botijão de gás e, ao que tudo indica, o mesmo valor será mantido pelo governo Lula. Ou seja: espera-se que o Auxílio Gás de fevereiro seja de até R$ 120.

