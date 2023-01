Novo botão EXCLUSIVO do WhatsApp para quem gosta de vídeos

É raro, no cenário vigente, encontrar pessoas que ainda não se renderam ao uso das redes sociais, visto que esse meio de comunicação que não para de crescer o número de adeptos está presente nas mais diversas áreas da convivência com outros indivíduos, podendo ser utilizado, inclusive, para questões de trabalho.

Nesse sentido, não dá para falar sobre esse assunto sem citar o queridinho WhatsApp. Somente no Brasil, a quantidade de usuários desse aplicativo supera a marca dos 147 milhões ao redor do país.

Pensando nisso, é imprescindível que essa rede social formule novos atrativos para agradar aqueles que já convivem com a plataforma e para atrair cada vez mais pessoas.

Confira, agora, as novidades do WhatsApp e como utilizá-las para uma melhor comunicação.

Novo recurso disponível

Para os que adoram gravar vídeos, aí vai uma boa notícia: agora, com essa nova ferramenta do aplicativo comandado pelo bilionário Mark Zuckerberg, será possível capturar momentos com mais facilidade e praticidade.

Mas, afinal, como esse recurso funcionará?

Em primeira análise, será possível visualizar uma mudança no design da câmera da plataforma. Caso passe do período de testes, duas serão as opções na hora de registrar alguma situação: o botão vídeo e foto aparecerá distinguindo as ações a depender do objetivo do usuário.

Além disso, será possível obter filmagens sem a necessidade de manter o dedo sobre o botão de gravar, facilitando os momentos em que as mãos não poderão ser utilizadas.

Por enquanto, essa função só está disponível para aqueles usuários do WhatsApp Beta, versão utilizada pelos desenvolvedores para analisar possíveis erros no funcionamento da plataforma.

Atualizações recentes no aplicativo

As plataformas na Internet sempre contam com novas atualizações a fim de alcançar melhor o público alvo e seguir as tendências do momento, e com o aplicativo de mensagens de propriedade da empresa Meta não é diferente. Veja, então, as principais mudanças no WhatsApp nos últimos tempos:

Mensagens de visualização única

Talvez você já tenha notado que, agora, é possível enviar uma mensagem que só poderá ser vista uma vez, potencial problema para aqueles que costumam visualizar e deixarem para responder depois: já pensou no embaraço de esquecer o conteúdo do vídeos ou fotos encaminhadas após abrir a conversa e não mostrar retorno?

Essa nova ferramenta faz com que a mensagem não fique gravada nas memórias da conversa, mesmo com a realização de backups. Assim, é possível destinar algum conteúdo sem que ele seja registrado de fato.

Bloqueio de screenshots

Possuindo relação com a atualização citada acima, não é possível realizar screenshots, ou ainda, em português, capturas de telas, com as mensagens de visualização única.

Isso porque o objetivo desse recurso é justamente passar um conteúdo de maneira mais discreta e sigilosa entre usuários, e registrar a mensagem enviada seria um impedimento nesse sentido. Assim, ao tentar tirar print do que foi enviado resultará em uma caixa de texto com um aviso demonstrando que não é possível continuar a ação.

Emojis e avatares

Sendo uma grande característica do WhatsApp, os emojis são ícones criados para representar a reação ou a emoção de quem escreve o texto para os outros usuários.

A atualização desses emojis são recorrentes no aplicativo e contam, hoje, com centenas de categorias e representações.

Indo além desses ícones, uma outra forma de demonstrar características e reações entre os usuários são os avatares: essa nova ferramenta permite a personalização de um personagem próprio, com diversas possibilidades de tons de pele, aspectos físicos e looks.

Para criar sua própria representação, basta clicar nos três pontinhos do canto superior direito da sua tela e ir na opção “avatar”. Após a finalização, será possível obter figurinhas especiais com a criação.

