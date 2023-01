Dá para sacar o FGTS ainda em janeiro sem ser demitido; veja como

Todo trabalhador formal tem uma espécie de poupança, que foi criada com a finalidade de amparar o trabalhador nos casos de demissão sem justa causa. A poupança é chamada de FGTS, isto é, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Embora o dinheiro seja do trabalhador, ele só pode ser retirado em situações bem específicas, confira todas que estão disponíveis para este mês de Janeiro. Lembrando que a possibilidade de sacar os valores antes de ser demitido, pode estar nos últimos meses.

O Saque-aniversário está disponível

Uma modalidade que foi criada há pouco tempo mas que já agradou a todos os brasileiros, é o chamado saque-aniversário. Quem faz o controle desses saques é a Caixa Econômica Federal, que no mês que o trabalhador faz aniversário, ele pode retirar até 50% do valor em questão que ele tem em conta. Isso vale tanto para as contas ativas quanto para as inativas.

Isso ajudou bastante os brasileiros, pois o valor pode ser usado para qualquer finalidade, de acordo com a vontade do trabalhador. Isto é, ele pode optar por sacar o valor e investir ou até mesmo quitar o IPVA, IPTU, que geralmente são valores altos.

A saber, os trabalhadores que nasceram em novembro, podem resgatar o valor até o dia 31 de janeiro. E os trabalhadores que fizeram aniversário em dezembro, podem sacar o valor até o dia 28 de fevereiro deste ano. Basicamente, após o primeiro dia do mês de aniversário, o trabalhador tem em média 60 dias para sacar ou não o valor.

Veja também: Itaú lança MEGA campanha de RENEGOCIAÇÃO de dívidas no Brasil

Saque-aniversário está com os dias contados?

Muito provavelmente sim. Por conta da transição de Governo que ocorreu. Governo novo, princípios e prioridades novas. E um dos princípios do novo Governo, é que o Saque-aniversário é uma desvantagem para o trabalhador, pois no momento que ele realmente precisa do dinheiro, ele não terá.

Segundo o ministro de Lula, a criação do saque-aniversário fez com que fosse jogado fora todos os princípios intrínsecos ao FGTS, que no caso, seria garantir um amparo aos trabalhadores mesmo após eles perderem seus empregos. Todavia, eles sacando antes – muita das vezes sem necessidade – quando eles precisassem, iriam ficar sem dinheiro algum.

Por conta disso, a previsão é que até o final do ano uma atitude sobre o assunto venha ser tomada e, provavelmente, o veredito final será com a revogação do Saque-aniversário. Ao que tudo indica, durante este ano, ainda há como sacar o valor em questão, mas se medidas forem aprovadas, a partir do próximo ano a possibilidade não irá mais existir.

Veja também: Aprenda: consulta ao dinheiro ESQUECIDO com o CPF; veja como fazer