Não recebeu? Quando os R$ 150 a mais Bolsa Família começará

Como é de conhecimento de todos, Lula assumiu o cargo de presidente no dia primeiro de Janeiro deste ano. E com isso, várias mudanças começaram a ocorrer em todo o Governo. Mas uma das mais esperadas só deve ocorrer nos próximos 90 dias e diz respeito ao Bolsa Família. Lembrando, que o Bolsa Família ficou no local do Auxílio Brasil. Embora o nome seja diferente, a finalidade é a mesma, isto é, transferir renda para a população mais vulnerável.

Quando o adicional de R$ 150 por criança será pago?

Durante a campanha para a presidência da república, Lula fez várias promessas, e uma delas foi acerca do Bolsa Família, que iria voltar a funcionar no Brasil. E além disso, para cada família, um adicional de R$ 150 seria dado, para cada criança com idade inferior a 6 anos, a fim de contribuir para o crescimento e as necessidades básicas delas.

Todavia, o atual ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que isso não deve acontecer agora, mas somente daqui alguns meses. Pois até lá, ainda é preciso realizar algumas análises. Portanto, o valor só será pago quando toda a base de dados do Governo passar por um verdadeiro pente-fino.

“Há uma recomendação do Ministério Público para que trabalhemos inicialmente com uma perspectiva de 90 dias. Estamos agora com as equipes técnicas debruçadas nas alternativas exatamente para trabalharmos no menor prazo possível”, salientou o ministro.

Por que o adicional não entrará em vigor agora?

Por um motivo bem simples, a base de dados do programa Bolsa Família está com muitos inscritos, mas acredita-se que nem todos que estão inscritos, realmente precisam. Pois de maneira surreal, o número de famílias formadas por apenas uma pessoa no Brasil aumentou bastante, na casa dos milhões.

E para os atuais gestores do Governo, isso foi apenas uma fraude, que não há como pessoas em vulnerabilidade, de maneira tão rápida, saírem de suas casas e irem morar sozinhas. Muito se fala que ocorreu um desmembramento das famílias, a fim de garantir o pagamento de dois benefícios ou até mais, na mesma casa.

Agora, toda a base do Governo irá passar por um verdadeiro pente-fino. E a recomendação do atual ministro, é que as pessoas que sabem que não se enquadrem no programa, saiam dele de maneira voluntária, para que não seja preciso uma uma retirada compulsória em massa dessas pessoas. Mas caso elas não saiam, nos próximos meses, as pessoas que forem identificadas cometendo irregularidades no cadastro, serão desvinculadas do programa.

