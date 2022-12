99% de DESCONTO! Hoje termina prazo para negociar DÍVIDAS do FIES

No Brasil o Governo incentiva a população a ingressar no Ensino Superior por meio de alguns programas sociais, como o ProUni e o Fies. O primeiro, concede bolsas parciais e integrais em IES particulares e, o segundo, concede o financiamento dos estudos também em IES particulares, todavia, o estudante só precisará pagar após formado. Todavia, nos últimos anos, ocorreu um grande aumento no número de inadimplência desses pagamentos, fazendo com que várias pessoas ficassem endividadas. Pensando nisso, a Caixa abriu a possibilidade de fazer a renegociação da dívida e o estudante pode obter um desconto de até 99%.

O Prazo para realizar o novo acordo vai até dia 29 de Dezembro (hoje)

Nos últimos 12 meses, a Caixa recebeu quase 200 mil solicitações a fim de realizar uma renegociação dos contratos do Financiamento Estudantil. Ao todo, foram dados um desconto de R$ 5,1 bilhões. E agora, na última chance que os estudantes têm para obter um grande desconto na dívida, eles terão a chance de pagar apenas 99% dela.

A nova renegociação irá contar com descontos de até 99% do valor total da dívida. E o processo todo pode ser feito por intermédio do portal SifesWeb ou pelo aplicativo Fies Caixa, que encontra-se disponível tanto para Android quanto para iOS, ou, se o estudante preferir, pode ser realizado de maneira presencial em uma agência da caixa.

Mas vale lembrar que mesmo que o acordo seja feito hoje, ele só terá validade de fato após o estudante pagar a primeira parcela da renegociação. O valor mínimo para pagamento é de R$ 200. Isto é, pago o primeiro boleto, os efeitos do desconto já estão vigentes. Uma regra importante é que o desconto de 99% só é válido para quem assinou o contrato até 2017.

Pode realizar a renegociação 100% Online?

Para muitos é bem mais cômodo realizar a renegociação diretamente de sua casa, por vários motivos. E é totalmente possível fazer isso. Por intermédio do aplicativo do Fies Caixa ou pelo SifesWeb, isto é, um portal dedicado a isso. Pelos canais citados, é possível visualizar o contrato e verificar se ele pode ser renegociado com descontos de até 99% opu não.

Outra função dos canais citados, é consultar os dados principais do contrato e efetuar a emissão de boletos, para isso, basta seguir alguns passos simples e rápidos, a saber:

O usuário precisará clicar em ‘Renegociação Fies’, feito isso, verificar se o contrato pode ser renegociado, se sim, você deverá conferir os dados. Após a etapa citada, precisa-se simular as condições de renegociação, caso elas estejam dentro do seu orçamento, basta você fazer a adesão, emitir o primeiro boleto e efetuar o pagamento.

