Nervoso, Metido, Mandão e rancoroso! O LADO RUIM de cada signo

Os signos fazem parte da vida das pessoas, todo mês é um que comemora seu período. Por isso, decidimos listar para vocês qual pode ser o lado ruim de cada casa do horóscopo, já que normalmente sempre compartilham somente o que há de bom.

Veja abaixo os pontos negativos de cada signo do zodíaco.

O lado ruim de cada um dos signos do zodíaco:

Vale destacar que as informações presentes aqui foram obtidas a partir da análise de vários portais e previsões de especialistas. Elas levam em consideração apenas o signo solar de cada pessoa e estão sujeitas ao erro.

Áries

O signo de Áries é um signo apaixonado mas também são esquentadinhos, por isso você percebe que eles perdem a linha fácil. Áries é um signo mais explosivo, qualquer coisa que acontece é motivo de briga, e isso muitas vezes faz o clima ficar mais pesado.

Touro

O lado ruim das pessoas que tem o signo de touro é que são bastante preguiçosos e teimosos e tem um ritmo de vida mais devagar. Em outra visão isso pode atrapalhar muito em sua carreira profissional ou conseguir em um lugar alto, ser devagar demais também pode ser um problema, eles não gostam muito de sair do seu ambiente de conforto e experimentar coisas novas.

Gêmeos

Conhece o famoso bipolar? Então, é as pessoas que tem o signo de gêmeo, a mudança de humor é constante e gosta muito de uma fofoca. Por ser um signo criativo ele pode ter o costume de falar muitas mentiras para sempre querer deixar algo mais interessante e estar em destaque, ou seja, ele pode usar o seu lado comunicativo com as pessoas para algo ruim.

Câncer

Com certeza você tem algum amigo que só chora, e pode perguntar para confirmar que o signo dele é câncer! As pessoas desse signo normalmente gostam de fazer chantagem emocional como “ninguém se importa comigo”, “eu sou excluída, ninguém me ama”.

Leão

O defeito desse signo é que ele é o famoso “mandão”, ele gosta de mandar! Gosta sempre de se colocar em primeiro lugar, como se ele fosse o principal e tem um ego forte, além de ser vaidoso, porém não é uma vaidade de beleza e sim de ego, somente para conseguir elogias e sentir por cima.

Virgem

Já as pessoas desse signo são consideradas pessoas críticas, principalmente para criticar as pessoas, e infelizmente isso pode trazer problemas com comunicação com amigos e familiares, pois esse tipo de pessoa gosta de apontar o erro dos outros e tem pessoas que não gostam de escutar sobre isso.

Libra

O signo de libra é um signo paquerador, que se preocupa muito com a aparência, com o que veste, se as pessoas vão acham ele estiloso ou não, entretanto por ele ter esse impulso ele pode paquerar alguém mesmo sem querer.

Escorpião

Conhecido como um signo forte, o escorpião também tem seu lado negativo, ele pode ser uma pessoa que guarda rancor e ser vingativo, isso faz mal até mesmo para a própria pessoa.

Sagitário

O signo de sagitário não gosta muito de responsabilidade, ele gosta de ser livre e curtir a vida, viajando, indo para festas e tudo mais, ele pode ser um bom contador de história mas no entanto tem muito exagero.

Capricórnio

O signo capricórnio é mais conservador, gosta de seguir regras e é comprometido. O lado ruim é que quando uma pessoa é muito regrada ela tem dificuldade para saber relaxar e se divertir.

Aquário

As pessoas desse signo gostam de contratar e ser rebeldes, para ser o único destacado como diferente, além de ser teimoso e não aceitar opiniões diferentes da sua.

Peixes

As pessoas desse signo são distraídas, esquecidas e atrasadas. Devido a isso é muito fácil cair em golpes, sempre tem que estar alerta.

