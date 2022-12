Mais de 1,3 mil empregos para nível médio; até R$ 8.000

Estar empregado e com carteira assinada no Brasil é motivo de vitória. Isso porque, dessa forma, muitos benefícios e direitos ficam assegurados e o trabalhador pode contar com uma certa estabilidade e viver mais tranquilo.

Sendo assim, para você que está procurando por uma vaga ou deseja mudar de área, são mais de 1.300 oportunidades de emprego com vagas em diversos setores que exigem formação de nível médio divulgados pela Infojobs, o maior site de busca de empregos do país.

Com base nisto, veja quais são as principais vagas disponíveis e como você pode se inscrever para ser selecionado.

Vagas para profissionais de nível médio

São 1.330 vagas para profissionais que desejam atuar em diversas áreas. As vagas são para trabalhadores de nível médio e possui três modalidades, a depender do emprego selecionado: presencial, híbrido ou home office. Confira as principais escolhas:

Agente de Atendimento Trilíngue

Modalidade: home office;

Área: telemarketing e telecomunicações;

Atribuição: realizar, por chamadas e e-mail, atendimentos de solicitação de novas reservas para a empresa; contatar hotéis para negociação de newaivers (solicitação de “perdão” financeiro) de cancelamento de reservas que estiverem fora dos prazos; realizar ligações para hotéis a fim de negociar alterações de dados, bem como datas, acomodação da reserva, etc, a variar do motivo justificado

Salário: R$ 1,5 mil à R$ 1.595.

Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, auxílio creche, bônus por resultado, vale-refeição;

Vagas disponíveis: 01.

Estágio Nível Médio – Jundiaí (SP)

Modalidade: presencial;

Área: alimentação e recepção;

Atribuição: atendimento ao cliente, recepcionando e apresentando produtos; atuar também na organização de produtos e prateleiras, estocagem e organização do local.

Salário: à combinar;

Vagas disponíveis: 01;

Experiência: estágios.

Técnico de Manutenção de Equipamentos de Informática Sênior – Rio de Janeiro (RJ)

Modalidade: presencial;

Área: TI;

Salário: R$ 2 mil + benefícios;

Vagas disponíveis: 01;

Experiência: curso técnico em informática.

Operador de Pedágios – Paulo Lopes (SC)

Modalidade: presencial;

Área: controle de tráfego;

Atribuição: cobrar tarifas de pedágio aos motoristas por meio de atendimento aos usuários e controle de valores;

Salário: à combinar;

Vagas disponíveis: 01

Experiência: desejado entre 1 à 3 anos.

Ajudante Geral de Pedreira – Embu das Artes (SP)

Modalidade: presencial;

Área: operação em construção;

Atribuição: realizar manutenções em máquinas e ferramentas, bem como vistoriar britador e realizar limpeza geral na área;

Salário: R$ 1.800;

Vagas disponíveis: 01

Experiência: desejado entre 1 à 3 anos.

Como se inscrever?

Para se inscrever como candidato à vaga de interesse é, na verdade, bastante simples. Siga os passos:

Acesse o site da Infojobs, plataforma responsável por anunciar vagas de empregos ( https://bit.ly/3iNSzOp ); Confira a lista com as vagas disponíveis e as informações respectivas à cada uma delas, você pode filtrar por relevância, mais recentes e proximidade; Se interessou em alguma vaga específica? Clique no card correspondente e selecione “Candidatar-se”; Logo depois, acesse a sua conta do site ou cadastra-se com e-mail e senha; Por fim, envie o seu currículo e aguarde análise.

