Passo a passo para entrar na NOVA BRINCADEIRA do WhatsApp

O WhatsApp é o aplicativo de troca de mensagens mais popular do Brasil, mas muito mais do que isso, ele constantemente vem lançando uma série de recursos que melhoram a experiência do usuário nas redes desde que foi comprado pela Meta.

Presente em mais de 99% dos aparelhos celulares, o WhatsApp encontra o seu segundo maior público por aqui entre os brasileiros desde que foi lançado em 2009, ficando apenas atrás da Índia, país com mais de 1 bilhão de habitantes na Ásia.

Inicialmente, o app era um competidor direto do SMS, visto que ele foi lançado apenas com os recursos de mensagem. No entanto, o WhatsApp se superou e agora conta com opções de compartilhamento de documentos, vídeos e imagens, localização, chamadas, e mais.

Agora, uma brincadeira está atraindo muitos usuários: a criação de um avatar para usar como quiser. Para entender melhor, vamos te explicar como isso funciona e o que você pode fazer para criar logo o seu com um passo a passo.

Novo recurso para o WhatsApp

A novidade é que agora o usuário pode criar um avatar pelo WhatsApp que seja a sua cara, podendo mandá-lo como figurinha ou, até mesmo, adicioná-lo como foto de perfil.

Como o WhatsApp faz parte, agora, da mesma empresa que o Instagram e o Facebook, a Meta, o recurso é disponível também nessas outras plataformas.

Mas, afinal, o que é um avatar? De acordo com definições, essa categoria está designada às formas de representar uma pessoa virtualmente, através das redes sociais.

Nesse caso, você cria um “bonequinho” que seja a sua cara para melhorar as maneiras de você se expressar através de uma representação sua em formato de desenho.

Dito isto, veja como você pode criar o seu avatar e já começar a usá-lo por aí.

Como criar um Avatar

Se você se interessou em criar um avatar que seja a sua cara, siga o passo a passo:

Entre no seu aplicativo WhatsApp; Selecione “Configurações”, que você encontrará na parte superior do seu app à direita; Clique em “Avatar” e, em seguida, “Criar Avatar”; Aceite os termos e vá em “Começar”; Escolha as características do seu avatar de acordo com as opções e tente recriar você; Ao finalizar, toque em “Concluir” e, depois, “Salvar alterações”.

Dessa forma, quando o seu avatar for atualizado, você pode selecionar “Avançar” e utilizá-lo como figurinha ou foto de perfil.

Como colocar o Avatar como foto de perfil do WhatsApp

Caso você queira usar o seu avatar como foto de perfil no WhatsApp, basta você seguir os passos abaixo: