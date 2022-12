Os 15 nomes gregos mais BONITOS para dar ao seu filho

Dar o nome a uma criança não é tarefa nada simples. Isso porque as opções são muitas e é preciso tomar cuidado para não exagerar na hora da escolha e acabar se arrependendo depois.

Mas, afinal, para além dos nomes, você já pensou na origem e no significado deles? Por estes aspectos podem te ajudar na hora desse processo e fazer com que você se identifique mais com determinadas definições.

Nesse momento de felicidade e ansiedade para ver o rostinho do bebê, dar um nome a ele antes de saber o que combina ou não pode causar um certo receio.

Por isso, nomes mais comuns são escolhas mais seguras e, ao contrário do que podem pensar, podem ser mais interessantes pelo tom charmoso e simples que eles oferecem.

No entanto, mesmo estes nomes comuns de se verem por aí, por trás deles existem significados muito legais. Pensando nisso, separamos uma lista com 15 opções seguras de nomes com origem grega que podem ser a melhor escolha para você e seu bebê.

Por que escolher um nome de origem grega?

Bom, antes de tudo, precisa-se ressaltar como que referências gregas podem ser uma escolha bastante interessante. Isto porque a Grécia, berço das cidades e civilizações mais antigas, é conhecida por sua relevância histórica e por sua cultura milenar.

A Grécia Antiga data as épocas de nomes famosos da intelectualidade como Sócrates, Platão, Aristóteles, e mais. Além de ser marcada pela filosofia, sua arte em formato de esculturas enfeitam museus e são, até hoje, admirados pelo mundo todo.

E quanto à mitologia grega? Quem nunca se interessou pelas histórias dos deuses do Olimpo como Zeus, Afrodite, Poseidon, Atena e Apolo? Suas histórias e os épicos heroicos atraem jovens e estudiosos até os dias atuais.

Sendo assim, a Grécia Antiga, berço da democracia, se constitui como um dos espaços-tempo de maiores interesses dos pesquisadores do passado.

Visto sua história de grande relevância, dar um nome de origem grega ao seu filho pode ser uma escolha bastante interessante.

Veja também: Novidade do WhatsApp promete agradar os usuários que gostam de ficar “SOZINHOS”

15 nomes de origem grega

Sabemos que os nomes têm poder e podem carregar uma carga histórica bastante interessante consigo. Pensando nisso, a escolha de um nome de origem grega, além muito bonitos, representam todo um passado glorioso.

Veja quais são as 15 melhores opções para nomear o seu filho de acordo com seus respectivos significados e origem.

Helena

Significado: “a reluzente”;

Origem: vinda de Helène, o nome se refere à “Helena de Troia”, filha de Zeus conhecida por sua beleza.

Júlia

Significado: “cheia de juventude”;

Origem: vinda do grego loulos.

Melissa

Significado: “doce”, “mel”;

Origem: vinda do grego “mélissa”, que significa abelha, nome da ninfa Melissa.

Ícaro

Significado: “seguidor” de ambição;

Origem: herói grego que voou para alcançar o sol.

Hélio

Significado: “sol”;

Origem: deus filho dos titãs Hipérion e Téia.

Eros

Significado: amor e desejo;

Origem: deus do desejo filho de Afrodite e Ares.

Felipe

Significado: amigo dos cavalos;

Origem: vindo do nome grego Phílippos.

Irene

Significado: “paz”;

Origem: personificação da deusa da paz.

Larissa

Significado: “da acrápole/cidadela”;

Origem: vem do grego Lárissa.

Maia

Significado: “aquela que dá a vida”;

Origem: deusa grega da primavera.

Sophia

Significado: “sabedoria”;

Origem: grego sophia, usado para das título de conhecimento.

Theo

Significado: “grande”, “Deus”;

Origem: nome próprio vindo do grego.

Antônio

Significado: “de valor inestimável”;

Origem: do grego Antónios.

Alexandre

Significado: “defensor da humanidade”;

Origem: do grego Alexándros, responsável por derrotar Aquiles com a flechada no calcanhar.

André

Significado: “másculo” e “homem viril”;

Origem: Andreas.

Veja também: Técnica REVELADA para pegar Uber mais barato