Esta estratégia faz você DOBRAR o 13º salário; entenda com funciona

Imagine poder dobrar o 13º salário recebido na empresa em que você trabalha, sem precisar fazer nenhum esforço e ainda contando com uma imensa segurança financeira.

Para a maioria das pessoas, isso pode parecer um sonho muito distante, mas já existem pessoas que o estão transformando em realidade e irão, na verdade, mais do que dobrar o “dinheiro extra” recebido no fim do ano.

A seguir, saiba como isso é possível.

No que consiste a estratégia de dobrar o 13º salário

Essa estratégia para fazer seu salário extra render mais consiste pura e simplesmente em um investimento inteligente.

Isso pode desanimar a maioria das pessoas, uma vez que há o senso comum de que a linguagem dos investimentos é um pouco difícil de ser entendida. Mas, aqui, você encontrará a explicação mais simples possível: sem números mirabolantes, e sem cálculos de juros que, muitas vezes, mais confundem do que esclarecem.

Confira abaixo:

Esta estratégia consiste em um investimento de renda fixa que, para dobrar o seu 13º salário, é feito em um ativo prefixado. E isso, acredite, representa 148% de retorno, ao final do período estipulado.

Outro grande ponto positivo dessa iniciativa é a previsibilidade: independentemente do cenário econômico pelo qual o país venha a passar o retorno citado acima estará garantido, justamente por se tratar de um investimento com ativo prefixado.

Há, ainda, o quesito segurança: seja qual for o cenário, todo o seu dinheiro estará protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Atrativo, não é mesmo?

E não poderia deixar de ser. Afinal, com essa estratégia, um 13º salário de R$1.212,00 pode se transformar em R$3.009,00, enquanto um 13º salário de R$5.000,00 pode se transformar em R$12.414,00 e assim sucessivamente, independentemente de quanto você receba.

Muitos brasileiros aguardam ansiosamente por esse dinheiro extra para poderem utilizá-lo no mesmo período em que o recebem.

Mas, com planejamento, você pode ir na contramão desta parcela da população, e conseguir uma quantia ainda mais significativa como retorno.

Uma estratégia, de muitas que existem para fazer seu dinheiro render mais

A estratégia acima foi apresentada para um grupo de investidores e futuros investidores da Empiricus Investimentos como iniciativa para dobrar o 13º salário, mas pode ser aplicada para fazer com que qualquer quantia que você possua (e queira investir) renda mais.

Entre as vantagens de fazer parte desse grupo está a possibilidade de aprender mais sobre investimentos, inclusive a parte mais “técnica”, e descobrir quando e onde investir seu dinheiro.

Caso a estratégia que dobra o 13º salário não esteja mais disponível, por exemplo, você terá acesso a outras estratégias, também de renda fixa e com a segurança oferecida pelo Fundo Garantidor de Crédito.

