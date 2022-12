Caixa LIBERA 3 saques para os trabalhadores neste mês

A Caixa liberou 3 saques para os trabalhadores e, para não perder nenhum deles, é preciso que os brasileiros que trabalham com carteira assinada façam a solicitação ainda este mês.

Os prazos que precisam ser respeitados são de 15 e 29 de dezembro, de acordo com o saque que se deseje fazer.

Abaixo estão todas as informações sobre os saques propriamente ditos e como solicitá-los, de modo a ter um fim de ano com mais dinheiro na conta bancária.

São estes os 3 saques para os trabalhadores que a Caixa liberou

Saque do Abono PIS/Pasep

Disponível desde o início de 2022 para milhões de brasileiros, o pagamento do Abono PIS/Pasep referente ao ano de 2020 ainda está disponível para saque.

O trabalhador que ainda não fez o resgate da quantia, que pode chegar a R$ 1.212,00 (um salário mínimo), tem até o dia 29 para sacá-la.

Saque do Abono PIS/Pasep de 2019

Também se mantem disponível, até 29 de dezembro, o saque do Abono PIS/Pasep que tem 2019 como ano-base.

Porém, os saques para os trabalhadores, no que diz respeito a 2019, devem ser feitos após a realização de uma solicitação de reemissão de crédito. Solicitação essa que pode ser feita diretamente em uma unidade do Ministério do Trabalho.

Saque extraordinário do FGTS

O terceiro dos 3 saques que a Caixa liberou para os trabalhadores é do FGTS.

Disponível até o dia 15 para todos os brasileiros que possuem contas vinculadas (ativas ou não) com saldo, ele representa uma retirada de até R$ 1.000 do Fundo de Garantia.

Trata-se de um saque facultativo. Ou seja: cabe ao trabalhador decidir se faz ou não a retirada. E, caso escolha não fazer, não terá nenhum prejuízo.

Regras e consultas relacionadas aos saques

Existem algumas regras que precisam ser seguidas para que os trabalhadores de fato possam ter acesso aos saques.

Quem antecipou o saque-aniversário do FGTS em 2022, por exemplo, não pode solicitar o resgate extraordinário do Fundo de Garantia agora.

Já aqueles que desejam fazer o resgate do Abono PIS/Pasep de 2019 precisam ter um cadastro de no mínimo 5 anos neste programa do governo, e não podem ter recebido mais do que dois salários mínimos no ano-base citado.

Também terão o resgate negado aqueles trabalhadores que, em 2019, ficaram por menos de 30 dias exercendo alguma atividade remunerada, bem como aqueles que estiverem com informações desatualizadas no eSocial ou na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

As consultas, relacionadas à disponibilidade e valores, podem ser feitas em locais diferentes, a depender do saque de interesse.

Os locais são:

Para consulta do Abono PIS/Pasep 2020: telefone 135, app Carteira de Trabalho Digital ou telefones do Banco do Brasil (para servidores públicos) e da Caixa;

Para consulta/saque do FGTS: app Caixa Tem ou app

Todos os saques, sem exceção, são voltados para trabalhadores que exerceram suas atividades com carteira assinada.

