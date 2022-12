Mudar de carreira em 2023? Confira 4 PROFISSÕES em alta que pagam bem

Nada melhor que o início de um novo ano para dar um novo rumo a vida, não é? Talvez mudar de profissão seja o ponta pé inicial para uma concreta mudança de vida. Embora sempre haja dúvidas, o ideal é seguir aquilo que está dando certo – e para o ano de 2023, existem 04 profissões que estão em alta e pagando muito bem! Sem contar que não necessitam necessariamente de um Curso Superior para adentrar e dar início aos trabalhos. Veja 04 profissões que estão em alta para o próximo ano e prometem pagar super bem.

Saiba quais são as 04 profissões que prometem em 2023

Com certeza a área de T.I é uma das mais aquecidas, mas não existe somente ela – há algumas profissões que poucos conhecem e é exatamente por isso que estão pagando super bem para profissionais capacitados na área. Confira abaixo quais são essas profissões e quais são os skills necessárias para conseguir o seu primeiro emprego na área.

Mestre de obras

Embora seja uma das profissões mais antigas do mundo, o Mestre de Obras está totalmente ligado à Construção Civil – visto que em toda construção é necessário ter um líder que irá auxiliar os demais trabalhadores a fazerem tudo de acordo com o projeto, e este líder é o Mestre de Obras. Com conhecimento em vários segmentos da construção civil, o Mestre de Obras deve conhecer um pouco de tudo: eletricidade, alvenaria, pintura, encanamento e muito mais.

Os salários para Mestre de Obras variam de acordo com o estado, cidade e demanda dos serviços. Entretanto, em grandes capitais como São Paulo, os salários podem superar os 03 salários mínimos!

Criador de aplicativos

Dentro da tecnologia o setor mobile é um dos que mais crescem no país, com a necessidade de novas aplicações, funcionalidades e a busca incansável pela responsividade. Desse modo, o criador de aplicativos deve ter um bom conhecimento sobre lógica de programação e desenvolvimento de algoritmos – e claro, noções de design e saber trabalhar em equipe e até mesmo liderar equipes.

Os salários variam de acordo com o nível de expertise do candidato, variando entre R$ 5-7 mil e podendo ultrapassar os R$ 10 mil no caso de profissionais sênior que estejam alocados em gigantes do mercado.

Segurança pública

Entre várias áreas distintas, a área da Segurança Pública é uma das que mais estão atraindo jovens em todo o Brasil. Por ser de cunho público, é necessário realizar um concurso para adentrar – as áreas mais fáceis de adesão e que permitem nível médio são para Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

Com salários que vão de R$ 5 mil até R$ 10 mil ou mais de acordo com o tempo de carreira – e o melhor, com opções de crescimento dentro da própria corporação.

Analista de SEO

Muitos não conhecem, entretanto, o simples fato de você estar nesse site deve-se ao profissional de SEO. Que analisa, cria e aplica boas práticas de SEO em sites, redes sociais e plataformas para melhorar a experiência do usuário e a sua posição na web – a fim de obter mais tráfego para a marca ou loja.

É importante salientar que essa profissão como a anterior, não necessita necessariamente de um Curso Superior, já que os conhecimentos adquiridos geralmente são por intermédio de cursos online.

Os salários variam entre R$ 3 e R$ 5 mil dependendo bastante da empresa contratante.