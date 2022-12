Artrite, artrose e outras 32 doenças permitem NÃO PAGAR o IPVA 2023

Existem doenças que fazem a pessoa ter isenção do IPVA 2023 e muitos não conhecem. Então fica com a gente aqui, porque vamos lhe apresentar. Final do ano chegando, o povo brasileiro não pensa apenas nos gastos com as festividades, ou em fazer uma viagem nas férias de janeiro, tem também o pagamento dos impostos logo no início do ano, entre eles, o IPVA 2023 – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. De acordo com as últimas notícias, o valor pode ser alto em 2023.

O pagamento do IPVA 2023 é obrigatório para todas as pessoas que têm algum veículo automotor regular e emplacado. Essa cobrança é feita por parte estadual, e todos os anos os motoristas que possuem seu automóvel devem pagar. Contudo, o que muitos não sabem é que algumas pessoas têm a isenção dessa cobrança, desde que estejam inseridas em certo pré-requisitos.

Segundo dados, a previsão de aumento para do IPVA do ano de 2023 vai ser de 22%,e isso vai trazer mais peso no bolso dos brasileiros. Diante disso, as pessoas contempladas pelo benefício podem se livrar dessa carga tributária e ter a chance de pagar mais barato para começar o ano gastando menos.

Como funciona para ter direito à isenção do IPVA 2023?

Como citado acima, anualmente ocorro o aumento, e esse acréscimo acontece devido a valorização de veículos considerados novos, mas os seminovos e usados também entram na lista. Isso traz mudanças na tabela Fipe e disso decorre o aumento no final do processo de cálculo. Entretanto, para ter a isenção do IPVA é preciso se enquadrar em algumas situações ou apresentar o laudo que comprove uma doença específica.

Ou seja, motoristas que têm o seu carro e possuem determinadas doenças podem entrar com o pedido da isenção do IPVA 2023, mas é necessário comprovar com os laudos médicos e exames, no entanto, existe a lista em que o poder público oferece sobre as patologias descritas para ter a isenção. Essa lista foi formulada pelo Ministério da Saúde.

Confira agora mesmo a lista que garante isenção de IPVA:

Acidente vascular cerebral (AVC);

Doença de Parkinson;

Acidente vascular encefálico;

Paraplegia;

Amputação;

Paralisia cerebral;

Artrite reumatóide;

Neuropatia diabética;

Artrodese;

Nanismo;

Artrose;

Mastectomia;

Autismo;

Má formação ou encurtamento de membros;

Câncer;

Manguito rotador;

Deficiência mental;

Linfoma;

Deficiência visual;

Lesões com sequelas físicas;

Doenças degenerativas;

Lesão por esforço repetitivo (LER);

Esclerose múltipla;

Escoliose acentuada;

Tetraparesia;

Poliomielite;

Tetraplegia;

Tendinite crônica;

Problemas na coluna;

Talidomida;

Problema renal crônico com uso de fístula;

Síndrome do túnel do carpo;

Próteses internas ou externas;

Quadrantomia.

Como alguns também já sabem, esse modo não é o único que traz isenção no IPVA, dependendo do ano da fabricação do carro também pode ser concedido essa isenção, no entanto, isso muda de estado para estado, ou seja, os veículos que tem 10 anos de fabricação já podem pedir o desconto.

