4 dicas INCRÍVEIS para proteger o seu WhatsApp

De acordo com um relatório divulgado em 2019 pela empresa DataReportal, o WhatsApp é o mensageiro mais acessado no mundo todo. Inclusive, muito presente na rotina de milhões de brasileiros. O aplicativo é bem popular no nosso território, sendo um dos países que mais consome o serviço.

O mensageiro segue recebendo várias atualizações, trazendo inúmeros recursos novos no que diz respeito a interações, usabilidade, qualidade de vida e muitos outros.

Por ser extremamente popular e utilizado por milhões de pessoas no mundo todo, sua dona, a empresa Meta (de Mark Zuckerberg) levam questões de proteção e segurança muito a sério, se tratando de sempre estar sob leis de todas as regiões em que percorre.

Confira agora, quais são os recursos de segurança presente no mensageiro.

Verificação de duas etapas

O recurso permite que o usuário crie uma senha de 6 dígitos que será solicitada todas as vezes em que ele registrar o número do seu telefone no aplicativo. A função impede que uma pessoa desconhecida consiga ver suas conversas e dificulta a ação de criminosos digitais que tentem roubar e clonar o mensageiro.

Confira, a seguir, como ativar a autenticação de duas etapas.

Leia mais: Descubra se você está ISENTO do Imposto de Renda a partir do próximo ano: consulta rápida!

Ativando a verificação em duas etapas do WhatsApp