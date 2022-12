Descubra como serão os pagamentos das PARCELAS de R$ 600,00 em dezembro

Com as discussões atuais em relação aos rumores de pagamento de renda extra e, até mesmo do décimo terceiro do Auxílio Brasil, muitos beneficiários ainda não sabem como é que virá as parcelas de dezembro.

Isso porque, com o período eleitoral, muitas questões são levantadas e muitas promessas são firmadas. Entretanto, o que podemos afirmar sobre o próximo pagamento do Auxílio Brasil?

Pensando nisso, separamos uma matéria que vai te atualizar não somente sobre o próximo pagamento, como também quais são as perspectivas para o Auxílio Brasil em 2023.

Como será o próximo pagamento do Auxílio Brasil?

Muito se especulou sobre o décimo terceiro do Auxílio Brasil, promessa do então presidente Jair Bolsonaro (PL), entretanto, a proposta não chegou sequer a ser articulada no Congresso;

Dessa forma, os pagamentos do benefício em dezembro se manterá sendo R$ 600 reais. Contudo, aquelas famílias que estão inscritas também no programa de Auxílio Gás, receberão, na mesma conta e no mesmo dia, o valor referente à média nacional do preço do gás de cozinha.

Sendo assim, essas pessoas poderão sacar, de acordo com o calendário do Auxílio Brasil, um pouco mais de 700 reais em dezembro.

Calendário de pagamento de dezembro

O pagamento da parcela de novembro acabou de ser paga aos beneficiários do Auxílio Brasil nesta última quarta-feira, dia 30 de novembro. Dessa forma, o pagamento daqueles com NIS final 1 aconteceu ainda no dia 17 de novembro, há dias atrás.

Sendo assim, confira quando iniciará a liberação dos auxílios de dezembro de acordo com o número final do seu NIS.

12 de dezembro (segunda-feira): recebem os beneficiários com NIS final 1;

13 de dezembro (terça-feira): recebem os beneficiários com NIS final 2;

14 de dezembro (quarta-feira): recebem os beneficiários com NIS final 3;

15 de dezembro (quinta-feira): recebem os beneficiários com NIS final 4;

16 de dezembro (sexta-feira): recebem os beneficiários com NIS final 5;

19 de dezembro (segunda-feira): recebem os beneficiários com NIS final 6;

20 de dezembro (terça-feira): recebem os beneficiários com NIS final 7;

21 de dezembro (quarta-feira): recebem os beneficiários com NIS final 8;

22 de dezembro (quinta-feira): recebem os beneficiários com NIS final 9;

23 de dezembro (sexta-feira): recebem os beneficiários com NIS final 0;

O Auxílio Brasil continuará sendo pago em 2023?

Se o nome continuará sendo este, nós ainda não podemos afirmar. Porém, é esperado que o programa seja rebatizado como Bolsa Família, visto que a equipe de transição do governo eleito trabalha com essa nomeação.

Contudo, o nome do programa importa somente para as discussões inerentes à significados de governo, visto que, seja o Auxílio Brasil, seja o Bolsa Família, possuem os mesmos objetivos e mesmas abrangências.

Dessa forma, não há motivos para se preocupar em perder o seu benefício, entretanto, com o retorno do Bolsa Família em 2023, há pontos importantes no qual você deve se atentar.

Sendo assim, visto que o Bolsa Família conta com mais exigências, siga as dicas a seguir para você garantir que o seu auxílio continue sendo pago no ano que vem: