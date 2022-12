Cursos online e gratuitos focados em TECNOLOGIA pelo Senai; aproveite!

Sente que está na hora de melhorar o seu currículo com formações que te possibilitam o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades em tecnologia? Pois se sim, essa matéria é para você.

Através da plataforma SenaiPlay, o Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial está disponibilizando dezenas de cursos online e gratuitos, divididos entre nove áreas tecnológicas.

Pensando nisso, separamos todas as informações para você entender como a plataforma funciona e como navegar pelas opções de cursos. Veja quais são as áreas disponíveis para você se inscrever.

Por que optar for formações em tecnologia?

Bom, você já deve ter ouvido falar sobre o futuro do trabalho sendo dominado por máquinas e robôs. Entretanto, será bem verdade isso?

Na verdade, o que podemos dizer é que o futuro do trabalho não é a supressão de todas as áreas por pura tecnologia, mas sim o uso dela como um meio de melhor o aproveitamento de qualquer outro seguimento.

Dessa forma, podemos entender a tecnologia como a ferramenta capaz de otimizar e automatizar as atividades, dando a entender que o futuro do trabalho já é agora. Isso porque as evoluções no mercado fazem com que profissionais capacitados em tecnologia se destaquem e ganhem espaço.

Por isso, é importante que você invista tempo em uma formação capaz de desenvolver as suas habilidades tecnológicas.

Cursos disponíveis

Sabendo que a tecnologia não é apenas uma área, mas um meio de desenvolver todos os outros segmentos, veja quais são as melhores opções de cursos que melhor se encaixa com suas atividades e objetivos disponibilizadas através da plataforma SenaiPlay (https://senaiplay.senai.br/).:

Desvendando o mundo dos bots

Área: TI – Software

Carga horária: 4h

Objetivos: Entender os principais aspectos relacionados ao mundo dos bots, bem como o mercado e as possibilidades da área.

Link do curso com mais informações e inscrição: https://senaiplay.senai.br/curso/42

Construindo meu primeiro chatbot

Área: TI – Software

Carga horária: 10h

Objetivos: Construir, por meio da plataforma Blip, um chatbot.

Link do curso com mais informações e inscrição: https://senaiplay.senai.br/curso/43

Como me tornar um vendedor 4.0

Área: Gestão

Carga horária: 4h

Objetivos: Entender quais são as mudanças que as revoluções industriais causaram, sobretudo quanto às relações, refletindo no modo de consumo e venda da população. Dessa forma, o curso pretende te formar para se encaixar no perfil do novo vendedor.

Link do curso com mais informações e inscrição: https://senaiplay.senai.br/curso/46

Como organizar suas finanças pessoais

Área: Gestão

Carga horária: 3h

Objetivos: Este curso é destinado para todo e qualquer público que deseja aprender a utilizar melhor o dinheiro. Sendo assim, ele te oferece um passo a passo para que a organização das finanças não seja mais um obstáculo e dificuldade da sua vida.

Lindo do curso com mais informações e inscrição: https://senaiplay.senai.br/curso/80

Lembrando que são dezenas de outros cursos gratuitos para realização à distância distribuídos em outras áreas de enfoque tecnológico.

