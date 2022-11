Descubra QUEM poderá sacar a parcela de R$ 712,00 em DEZEMBRO!

Você sabia que muitos podem sacar o valor de R$ 712 ainda este ano? Isso acontece porque as parcelas de dois benefícios serão pagas de uma só vez no próximo mês de dezembro.

Nesse sentido, para receber, é preciso estar inscrito nos programas Auxílio Brasil e, além deste, Vale-Gás, no qual os pagamentos estão assegurados para, pelo menos até dezembro.

Nesse sentido, veja o que é preciso fazer para ter direito ao saque das duas parcelas e, além disso, quais são as perspectivas para os dois benefícios em 2023, onde um novo governo irá tomar posse.

Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é, atualmente, o maior programa de transferência de renda do país. Dessa forma, ele busca simplificar a cesta de benefícios garantidos às famílias brasileiras de baixa renda, bem como atuar na promoção de emancipação e autonomia social e financeira dessas pessoas.

O benefício foi criado em 2021 pelo governo atual em substituição ao antigo Bolsa Família que deve, inclusive, retornar a partir do ano que vem, quando o governo eleito toma posse. Para tanto, algumas mudanças estão sendo estudadas.

Em primeiro lugar, destaca-se o retorno da exigência de contrapartidas para recebimento do benefício, no qual as famílias deverão garantir a permanência e frequência de suas crianças e adolescentes na escola, bem como manter o cartão de vacinas atualizado.

Além disso, mudanças no orçamento também são previstas. De acordo com a PEC apresentada pela equipe de transição no dia 16, é proposto um pagamento às famílias de R$ 600 mensais com adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos.

Sendo assim, para receber o benefício, até então, são exigidos dois requisitos básicos: as famílias devem ter todos os seus membros inscritos no CadÚnico; e a renda familiar mensal deve ser de até R$ 210 por pessoa.

Vale-Gás

Já o Vale-Gás é um benefício concedido a cada dois meses no valor do preço médio de um botijão de gás no Brasil atualmente, que está sendo no valor de R$ 112.

Para receber o benefício, é preciso estar inscrito no CadÚnico e possuir renda familiar mensal por pessoa de até R$ 606, ou seja, meio salário mínimo.

Você pode acessar mais informações osbre o benefício através do site da CAIXA, disponível em: https://bit.ly/3tWszms.

Calendário de pagamento

As famílias que estão inscritas para receberem o Vale-Gás, pago a cada dois meses, e o Auxílio Brasil, pago mensalmente, poderão sacar os valores em cota única, seguindo um mesmo calendário em dezembro,

Sendo assim, veja quais são as datas de pagamento dos dois benefícios de acordo com o último número do seu NIS.