SENAC abre vagas em mais de 30 cursos 100% GRATUITOS e online; inscreva-se!

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está disponibilizando por meio de sua plataforma de educação à distância mais de 30 cursos livres por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

Há uma gama de cursos em várias áreas com inscrições abertas neste mês de novembro como: marketing, logística, administração de empresas e turismo. As vagas são para pessoas com renda familiar que não ultrapasse dois salários mínimos nacionais, o que hoje significa R$ 2.424.

Confira mais informações abaixo e inscrição.

Requisitos

A instituição avisa que, antes de efetuar a inscrição pelo site, o candidato deverá tomar conhecimento das informações disponíveis na guia “Pré-requisitos” de cada curso e certificar-se de que atende a todos os critérios exigidos.

A seleção dos candidatos será realizada considerando as seguintes normas:

Seleção por Estado Seleção para curso oferecido, conforme a disponibilidade de vagas Classificação obtida pela ordem de inscrição Comprovação do atendimento da documentação determinada para a matrícula.

Leia mais: Eletrodomésticos com quase 50% de DESCONTO na Black Friday; saiba como comprar com desconto

Como se inscrever

O candidato deve completar os formulários com as informações dos documentos solicitados e dar “aceite” durante a inscrição:

Ficha de inscrição do PSG

Autodeclaração de renda

Termo de compromisso

Termo de matrícula (somente para Cursos Livres).

Os cursos com inscrições abertas e podem ser acessadas no link a seguir > ead.senac.br/gratuito

Confira abaixo quais as disponíveis no momento:

Administração de Conflitos

Administração do Tempo

Agente de Desenvolvimento Socioambiental

Agente de Projetos Sociais

Aperfeiçoamento ao Atendimento do Turismo Religioso

Assistência na Atenção Integral a Usuários com Diabetes Mellitus

Atendimento Receptivo para o Turismo Religioso

Ações Eficazes em Vendas

Biossegurança em Esterilização

Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Boas Práticas para Serviços de Alimentação – e Distribuição

Como Construir um Plano de Comunicação Digital

Comportamento do Consumidor

Compras para o Varejo de Moda

Contabilidade para Não Contadores

Custos e Formação do Preço de Venda

Desenvolvimento de Equipes

E-mail Marketing

Endomarketing

Estratégias de Negociação

Ferramentas de Marketing Digital

Ferramentas de Planejamento e Gestão Empresarial

Gerenciamento de Custos

Gestão de E-commerce

Libras Básico

Licitação e Contratos Administrativos – Lei 14.133/21

Língua Portuguesa

Matemática

Planejamento Estratégico

Planejamento Tributário

Redes Sociais como Ferramenta de Marketing

Relacionamento Interpessoal e Trabalho em Equipe

Sustentabilidade Aplicada à Cozinha – PSG

Tomada de Decisão no Ambiente Organizacional

Treinamento e Desenvolvimento

Técnicas de Fidelização

Técnicas de Tranças

Quem é o SENAC?

Criado em 1946 através do Decreto-lei 8.621. É uma entidade privada com fins públicos que recebe contribuições obrigatórias de empresas no comércio e atividades similares.

É administrada pela Confederação Nacional do Comércio.

Sua missão é preparar pessoas e organizações para o mundo do trabalho com ações educativas e de difusão do conhecimento no Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Ao longo de 70 anos de atividades, presente em todos os estados brasileiros, o Senac preparou mais de 40 milhões de pessoas para o setor de Comércio e Serviços, contribuindo para a valorização do trabalhador através da formação profissional em 12 áreas da educação, incluindo cursos de idiomas.

Leia mais: Plataforma gratuita pode te ajudar a tirar 1.000 na redação do Enem 2022; confira!